Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helsemyndighetene er bekymret for dobbeltinfeksjon av både influensa og covid-19 hos personer i sårbare grupper. Blir det mye av begge deler utover høsten, kan det bli stort press på helsetjenestene.

– Derfor har vi kjøpt inn 50 prosent mer influensavaksiner enn vi vanligvis gjør. Og vi har satt ned egenandelen til 50 kroner, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

Risikogruppene har tidligere betalt mellom 175 og 575 kroner for influensavaksine. Nå skal det ikke koste mer enn 50 kroner. Og de som har frikort betaler ingenting.

Kostnadene for tiltaket anslås å være 190 millioner kroner.

– Vi er mest bekymret for at folk i risikogruppen som blir syke tar opp all kapasitet på covid-19-testing, fordi symptomene vil være de samme, sier Solberg.

Ikke nok til alle

Folkehelseinstituttet (FHI) har kjøpt inn 1,2 millioner doser til målgruppene i programmet. Men de som bør ta vaksinen utgjør omkring 1,9 millioner personer.

– Det var ikke mer å få. Vi hadde kjøpt mer hadde vi fått tak i enda mer. Men vi har økt innkjøpene med 50 prosent, og vi oppfordrer alle som er i risikogruppene til å ta den, sier statsministeren.

Men hvis alle i risikogruppen vil ta vaksinen, så er det ikke nok til alle.

REKORDMANGE VAKSINER: Det er ikke nok influensavaksiner til alle i risikogruppene, men likevel mange flere doser enn noensinne, sier overlege i FHI, Siri Hauge. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Vaksinen er en knapp ressurs. Alle landene i verden er i samme situasjon. Likevel vil det være høyere vaksinasjonsrate enn noen gang tidligere i Norge, dersom alle dosene blir brukt, sier overlege ved FHI, Siri Hauge.

– Bør de som ikke er i noen risikogruppe droppe å ta vaksinen i solidaritet med dem som er det?

– Ja, de bør vente og se om det blir noen doser til overs. FHI vil gi beskjed når vi tenker at alle de som virkelig trenger vaksinen har fått det, svarer Hauge.

Forbeholdt sårbare

Vaksinene i programmet blir tilgjengelig i løpet av oktober. Og frem til 1. desember 2020 er den forbeholdt risikogruppene og helsepersonell med pasientkontakt.

– Det er viktig at helsepersonell forbeholder dosene til risikogruppene, understreker Høie.

Myndighetenes mål er at 75 prosent av de i risikogruppene skal vaksineres. Forrige sesong var fasiten 40 prosent vaksinerte.

De som bør ta vaksinen utgjør omkring 1,9 millioner personer:

Alle over 65 år

Beboere på sykehjem og omsorgsboliger

Folk med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar, samt deres pårørende, og svært alvorlig fedme

Gravide i 2. og 3. trimester, gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell

Vaksine på apoteket

For å gjøre det ekstra enkelt, har myndighetene gjort det mulig for folk å ta influensavaksinen på apoteket, uten resept.

Men for å ivareta risikogruppene vil det legges begrensninger på hvem som kan få influensavaksinen også på apotek.

Vaksinasjon på apotek er ikke en del av vaksinasjonsprogrammet, og pasienten må betale full pris.

Nå skal influensavaksinen bli tilgjengelig også på apoteket. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Lite influensa

I Norge dør i snitt 900 personer årlig av influensa. Men noe godt fører koronapandemien med seg. Det økte fokuset på smittevern ser ut til å gi en lettere influensasesong.

FHI følger med på utviklingen på den sørlige halvkule, der det nå er vinter og influensasesong. Der ser det ut til at det er lite influensa i omløp, skriver Forskning.no.

Sannsynligvis har tiltakene mot koronaviruset hatt effekt også mot influensavirus.

Fra Australia melder nettavisen til den australske allmennlegeforeningen om en nedgang i influensa denne sesongen på hele 99 prosent sammenlignet med fjoråret.