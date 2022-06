På parkeringsplassen i Skjeggedal står turistar i turklede rundt eit oversiktskart.

Dei skal på overnattingstur med guide til Trolltunga.

Ein av turistane er amerikanske Deborah Claymon Boeschen.



– No er vi klar for ein overnattingstur til Trolltunga. Vi har venta lenge på å koma hit, seier ho.

TROLLTUNGA NESTE: Amerikanske Deborah Claymon Boeschen er klar for guida tur til Trolltunga med overnatting. Foto: Tale Hauso / NRK

Kan bli rekordsesong

For reiselivsbransjen i Hardanger ser prognosane veldig lovande ut.

– Det kan gå mot rekordsommar i Hardanger, seier Andreas Skogseth i Visit Hardangerfjord.

Ifølgje SSB var det i 2019 cirka 600.000 kommersielle gjestedøgn i Hardanger-regionen.

Etter pandemi, krig i Europa og kostnadsauke har det vore stor usikkerheit før årets sesong for reiselivsnæringa i Hardanger.

Spesielt har det vore usikkert om nordmenn ville fortsetja å feriera i Noreg og om dei utanlandske turistane ville koma tilbake som før pandemien. Då utgjorde dei utanlandske rundt halvparten av turistane i Hardanger.

– Men no ser det ut som at vi får mange av både dei norske og utanlandske turistane, seier Skogseth.



30 GUIDAR: Trolltunga Active har tilsett 30 guidar i år for å ta imot dei mange turistane til Hardanger. Foto: Tale Hauso / NRK

Nordmenn vil feriera i Noreg

Ei fersk undersøking frå NHO Reiseliv viser at mange fleire nordmenn skal feriera i Noreg i sommar (66 prosent), samanlikna med før pandemien (58 prosent i 2019).

– Før pandemien svara fleirtalet at om dei måtte velja Noreg eller utlandet så ville dei valt utlandet, men no svarer fleire at dei vil på ferie i Noreg, seier Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør NHO Reiseliv.

Og blant nordmenn så er det Vestland som troner øvst som det mest populære feriefylket i år.

23 prosent planlegg ein ferie her. Deretter følgjer Agder (17 prosent) og Vestfold og Telemark (17 prosent).

Det er likevel Nord-Noreg som er den regionen flest ville ha valt om dei skulle reisa til eitt fylke i 2022.

16 prosent ville då valt Nordland.

Foto: Sondre Skjelvik

Frå dei ulike reiselivsbransjane i Noreg er det stor optimisme for sommarmånadane.

17 prosent svarar at dei faktisk har betre bestillingsnivå no samanlikna med eit normalår.

38 prosent seier at det er uendra eller likt som eit normalår.

26 prosent som svarar at det er dårlegare.

– Vi synest det er gledeleg at bestillingstala er så høge, og ekstra store i år mange stadar, seier Habberstad.

Ho legg til krigen og pandemien «framleis spelar framleis inn på tala», og at marknadane i Asia og USA heng etter.

Dobbel effekt

Jostein Soldal eig aktivitetsselskapet Trolltunga Active, som mellom anna tilbyr guida turar til Trolltunga, i tillegg til Trolltunga Hotel i Odda.

Han trur det blir tidenes sesong.

I fjor tente hotellet 10,5 millionar kroner heile sesongen. I midten av mai i år var allereie førehandsbookingane høgare enn heile fjorårets resultat.

For Trolltunga Active hadde dei 4500 gjester med på tur i rekordåret 2019, men i år ser det ut som om 6000 vil vera med.

– Det ser ut som at nordmenn vil framleis reisa i Noreg. Samtidig som dei utanlandske turistane som skulle på tur i 2020 og 2021 no har samla seg og kjem i år. Så vi får ein dobbel effekt med både nordmenn og dei utanlandske turistane, seier Soldal.