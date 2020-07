Snø på fjellovergangane: – Bør vurdere vinterdekk

– Eg vil oppmode trafikantar om å vurdere å bruke vinterdekk om dei skal over fjellet i helga, seier statsmeteorolog Steinar Skare til NRK.

Fjellovergangane som knyter aust- og vest er alle opne, men på desse fjellovergangane har det kome snø fredag morgon:

Fylkesveg 55 – Aurland-Hol, Sognefjellet

Riksveg 13 Vikafjellet

Riksveg 7 Hardangervidda

– No er det viktig at bilistane skor seg etter tilhøva. Alle har vel sommardekk på i dag, men om dei skal over ville eg heller ha vurdert å køyre enn anna veg, seier trafikkoperatør ved vegtrafikksentralen i Bergen, Marianne Hove.

SNØ: Vertskapen på Sognefjellshytta vakna til snødekte bilar fredag morgon. Foto: NRK-Tipsar

På den populære turistvegen, fylkesveg 5624 på Aurlandsfjellet mellom Lærdal og Aurland, er det snøslaps på vegen. I Geiranger var Nibbevegen opp mot Dalsnibba stengd torsdag kveld på grunn av snø, skriv Geiranger Skywalk Dalsnibba på Facebook.

Meteorologisk institutt sende torsdag kveld ut eit farevarsel for snø på fjellovergangane i Sør-Noreg.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Vêret kan skifte fort

Det er meldt låge temperaturar og nedbør i form av snø på fleire overgangar i løpet av dagen.

I morgontimane i dag har vegtrafikksentralen registrert temperaturar mellom -2 til 2 varmegrader på fjellovergangane. Laurdag skal temperaturen stige noko.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ove Fortun driv Sognefjellet Sommarskisenter langs fylkesveg 55. Der har det kome to centimeter nysnø i løpet av natta.

Han melder om elles greie køyretilhøve på fylkesvegg 55.

– Det er våt vegbane og ingen dramatikk. Men alle veit at vêret på Sognefjellet kan endre seg raskt, seier Fortun.

– Vinterberedskapen er minimal, men entreprenørane rykker ut om det blir behov for strøing eller brøyting på vegane, opplyser Hove.