Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bergen kommune meldte onsdag kveld at det var påvist smitte på restauranten Zen, som ligger i Strømgaten i Bergen sentrum.

Alle som har spist eller hentet mat fra spisestedet i tiden 3. mai til 8. mai blir oppfordret om å teste seg snarest.

Oppfordringen kommer på denne måten fordi restauranten ikke har ført lister over gjester som har besøkt stedet, skriver Bergen kommune i en pressemelding.

– Det gjør at det ikke er mulig å komme i kontakt med gjestene utenom offentlige kanaler. Restauranten er for øyeblikket stengt.

Eieren testet positivt for korona

Restauranteier Long van Nguyen er den som har testet positivt for viruset. Til NRK sier han at han ble overrasket da svaret kom.

– Jeg ble veldig overrasket. Vi er veldige forsiktige og har godt smittevern, så jeg vet ikke hvorfor jeg ble smittet.

Nguyen har hatt vondt i halsen, og hostet. Han stengte restauranten på søndag, da han ble syk.

– Min kone og sønn har testet seg i dag. Nå håper jeg at de ikke har blitt syke, og at jeg blir frisk igjen.

Det var BA som først meldte at restauranteieren var smittet.

Nguyen sier de tidligere har ført gjestelister, men at de sluttet med det for noen uker siden.

– Vi har ikke ført gjesteliste de siste ukene, fordi vi ikke beskjed om det.

KJØKKENPROBLEM: Restauranten varsler kundene sine om at de har stengt på grunn av et kjøkkenproblem. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Blir obligatorisk med lister

Nå håper han at ingen andre blir syke.

– Dersom noen har symptomer på korona, ber vi dem om å holde seg hjemme til de har fått svar på testen, sier samfunnsmedisinsk beredskapsvakt i Bergen kommune, Brita Øygard.

Hun peker på at de gjeldende smittevernreglene har blitt fulgt, fordi gjestelister hittil har vært frivillig.

– Fra midnatt blir det obligatorisk at det skal føres lister og at restauranter skal avvise de som ikke vil registrere seg. Vi ser at det er en ulempe at listene ikke har blitt ført, seier Øygard.

Hun håper nå at testingen vil vise at det ikke har vært smittespredning fra restauranten.

– Dette er også et føre-var-tiltak.

Disse tiltakene gjelder i Bergen kommune Ekspandér faktaboks Tiltakene gjelder til og med 26. mai. Begrensingen på maksimalt antall gjester i hjemmet endres fra to personer til fem personer utover egen husstand, med et tak på maksimalt 10 personer til stede samtidig innendørs. Alle må holde 1 meters avstand til personer utenfor egen husstand.

Skjenkesteder, restauranter, kafeer og kantiner må sørge for at gjestene som ikke er fra samme husstand holder 1-meters-regelen gjennom hele besøket. Gjester må også legitimere seg og registrere seg. Man må ha munnbind når man går rundt i lokalet, og lydnivået skal ned i lokalene, slik at det går bra å prate sammen på avstand. Kommunen fortsetter med økt tilsyn.

Virksomheter som har måttet holde stengt som et tiltak rettet mot barn og unge, kan nå åpne igjen. Kjelde: Bergen kommune