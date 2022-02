De trafikkerte fjordene på Vestlandet har fått flåtebesøk fra flere Nato-allierte land i forbindelse med øvelsen Arctic Dolphin.

Under den årlige øvelsen skal seks fregatter øve på å beskytte kysten mot fremmede ubåter.

HEKTISK: Yngve Skoglund, flaggkommandør i Sjøforsvaret, sier Forsvaret er nøye på sikkerheten under øvelsen. Foto: Cato Heldal Christensen / NRK

Fregattene skal først og fremst holde seg innaskjærs om dagen, men om natten trekker de lenger ut for å jakte på ubåter.

Fregattene kommer til å seile i ulike formasjoner og mønstre i trafikkerte områder. Dette kan se «rart» ut for utenforstående, ifølge flaggkommandør i Sjøforsvaret, Yngve Skoglund.

– Vi har en representant fast oppe på Fedje sjøtrafikksentral slik at alle har god kommunikasjon og forståelse av den hektiske trafikken, sier han.

– Godt samarbeid

Fedje sjøtrafikksentral var et av stedene det sviktet da KNM «Helge Ingstad» krasjet i «Sola TS» for fire år siden.

OPPBEMANNET: Sjøtrafikksentralen på Fedje har besøk av en representant fra Sjøforsvaret under øvelsen. Bildet er fra arkivet. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Radarekkoet til fregatten ble ikke registrert, og derfor var det ingen på sentralen som fulgte med på posisjonen eller kursen til «Helge Ingstad».

Dette førte til at heller ingen kunne varsle «Sola TS» om at tankskipet var på kollisjonskurs med fregatten.

Etter ulykken fikk Kystverket tilråding fra Havarikommisjonen om å bedre trafikkovervåking og rutiner for trafikkinformasjon

– Vi har en godt samarbeid og god dialog der oppe. Den tidligere marineoffiseren som er der, har god kjennskap til akkurat slik aktivitet, sier Skoglund.

Ber folk holde avstand

Øvelsen varer i to uker. I tillegg til fregattene ved Bergen og Bjørnafjorden, ligger det flere ubåter utenfor Haakonsvern.

– Det gir unike muligheter for å trene på antiubåtkrigføring mellom Sognefjorden og Bjørnafjorden, sier flaggkommandøren.

PÅ BESØK: Flere skip er på besøk i Bergen. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRK

– Det er viktig for oss å synliggjøre at vi har stadig har allierte på besøk. Det er viktig å vise til alle lokale at det kommer til å være gråmalte fartøy. De lokale tar som regel hensyn, men det er greit å holde seg litt unna når de er i et mønster, sier flaggkommandøren.