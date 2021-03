Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tysdag kveld la regjeringa fram nye, inngripande tiltak for heile landet.

Alle blir tilrådd å halde to meter avstand, det blir skjenkestopp og tilråding om maks to gjester i heimen.

Det gjeld også alle område som knapt har smitte, som blant anna Trondheim. Der har det ikkje vore registrert smitte dei siste fem døgna.

– Det er ikkje så ofte eg er forbanna, men i dag er eg det, seier restauranteigar Roar Hildonen i Trondheim.

– Feil medisin

Han peikar på at det har vore skjenkestopp i Oslo i snart fem månader og det syner at det tiltaket ikkje verkar.

– Så det er tydeleg feil medisin i dei områda der det ikkje ein gong er smitte, seier Hildonen.

Kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, er overraska over at kommunane ikkje får meir lokalt handlingsrom, til dømes når det gjeld den nasjonale skjenkestoppen som no blir innført over heile landet.

– Når det er sagt vil trønderar følgja dei nasjonale retningslinjene. Det er difor me er der vi er i dag, seier Wolden.

FRYKTAR MEIR SMITTE: Smittevernlege i Stad, Thomas Vingen Vedeld, har vore nøydd til å stenge skular, også i dei minste bygdene. Foto: Arne Stubhaug / NRK

Glad for nye tiltak

Men medan Trondheim har null nye smitta, er situasjonen ein heilt annan andre stadar i landet.

I den spreiddbudde kommunen Stad i Nordfjord har kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld opplevd at smitten har hatt ein eksplosiv auke dei siste dagane.

– Vi må få ned smitten. Tiltaka er inngripande for til dømes næringslivet, men dette er tiltak som er velkomne for å få slått ned vårt utbrot og smitten elles, seier Vedeld til NRK.

Tala syner at 94 av 9400 innbyggjarar i Stad har blitt smitta dei siste to vekene. Det gjer kommunen til ein av dei raudaste i landet.

SKUFFA: Tommy Åsheim driv restaurant i Trysil. No fryktar han at dei nye tiltaka vil ta knekken på næringa. Foto: Stein S Eide / NRK

– Russisk rulett

I Trysil i Innlandet ventar dei no på påsketuristane som kanskje aldri kjem.

Tommy Åsheim er dagleg leiar for restauranten Låven, og ser mørkt på vekene framover. Han trudde at dei skulle få halde fram med å drive slik dei har gjort no med bra smittevern.

– Det myndigheitene gjer no er vel å seie at vi berre skal stenge ned. Det er jo knapt grunnlag med for drift på ein tometersregel og skjenkestopp, seier Åsheim.

Han meiner regjeringa driv russisk rulett med både bedriftene og dei tilsette.

FRYKTAR: Kjetil Smørås i Bergen krev no betra støttepakkar til reiseliv- og utelivsnæringane. Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

– Råkar arbeidsplassane

Også andre stadar er det sterke reaksjonar på regjeringa sin skjenkestopp.

Kjetil Smørås er direktør for seks hotell og tretten restaurantar i Bergen. Han fryktar for framtida for heile bransjen.

– Dette synest vi er heilsvart. Det råkar arbeidsplassane og arbeidsgjevarane, seier Smørås.

Heilt nord i landet er Marius Heitman dagleg leiar for Fresh Café og Bar i Hammerfest. Han er rett og slett forbanna på skjenkestoppen.

– Med tanke på smittesituasjonen her i nord, så er det heilt på trynet at folk ikkje kan ta deg noko godt å drikke til maten, slår Heitman fast.

UROA: Tone Eide er dagleg leiar i Arena, som har treningssenter i kommunane Stavanger og Klepp. Foto: Mats Haugland / NRK

– Uvissa er det verste

I den nye tiltakspakken frå regjeringa ligg det og innstrammingar på andre felt.

Treningssenter blir òg stengde, men kan ha ope for innbyggjarane i kommunen, rehabilitering og individuell behandling.

– Vi kjem til å stengje medlemskap på postnummer. Det er sjølvsagt trist, då vi har fleire medlemmer på sentera våre som bur i andre kommunar, seier Tone Eide.

Ho er dagleg leiar for Arena Treningssenter i Rogaland, som totalt har mista nærare 20 prosent av medlemsmassen under koronakrisa.

– Uvissa er det verste. Medlemskap blir frose, og vi fryktar no at fleire skal seie opp medlemskapane sine, seier Eide.

VIL VERE LOJAL: Kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, forsikrar at dei vil rette seg etter dei nye, nasjonale retningslinjene. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Fryktar for påska

Tilbake i Trondheim meiner kommunedirektør Morten Wolden at dei har lukkast å halde smitten nede med intensivt arbeid.

– Vi har eit fantastisk smittesporingsteam, me har jobba aktivt med TISK-strategien og testa mange, og vi har etablert ei gruppe med eks-politifolk som finn dei som er i uforsvarleg karantene.

– Det snudde fort for Trøndelag i desember med mykje smitte, kan det same skje i påsken?

– Ja, det kan skje når som helst. Me ser jo kva som har skjedd på Askøy og andre stadar. Det er viktig at folk følgjer smittevernreglane og avgrensar talet sosiale kontaktar, seier Wolden.

Dette er de nye reglene: Ekspandér faktaboks Det blir forbudt med skjenking av alkohol over hele landet.

Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak av profesjonelle toppidrettsutøvere.

Treningssentre stenges, men kan ha åpent for innbyggerne i kommunen, for rehabilitering, individuell trening og behandling.

Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.

Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.

Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell, og kan ikke teste seg ut på dag nummer tre som i dag.

Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

Dette er de nye anbefalingene: Ekspandér faktaboks Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.

Vi anbefaler maks to gjester på besøk.

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

Ha få kontakter og de samme over tid. Du bør begrense den sosiale kontakten mest mulig.

Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:

Reiser til og fra arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.

Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.

Reiser til hytte og fritidsbolig sammen med egen husstand.

Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars og varer til 12. april.