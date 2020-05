Slik ble Gullstøltunet sykehjem kvitt koronasmitten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Gullstøltunet sykehjem er ett av fire sykehjem i Bergen som har opplevd flere dødsfall etter utbrudd av covid-19.

Fra det første tilfellet ble påvist 19. mars og i de fire ukene som fulgte, døde i alt fem beboere og en hel avdeling ble isolert for å avgrense smitten.

I forrige uke ble sykehjemmet erklært smittefritt etter at to av beboerne var blitt friske igjen etter tidligere å ha fått påvist koronasmitte. To andre beboere på samme avdeling ble aldri smittet.

NRK har fått innsyn i sykehjemmets foreløpige internevaluering av smitteutbruddet på Gullstøltunet.

I rapporten har sykehjemmet beskrevet hvilke tiltak som ble satt i verk før og etter smitteutbruddet, hvordan det ble drevet smittesporing og hva sykehjemmet mener burde blitt gjort annerledes da smitten var et faktum.

Dette er noen av hovedpunktene:

Den aktuelle avdelingen der smitten oppsto ble umiddelbart isolert, for å hindre ytterligere smitte.

Fast, trent personell gikk inn i et «koronateam» for å unngå at personell gikk på tvers av avdelingene.

Sykehjemmet sikret bemanning i avdelingen med smitte og økte bemanningen på andre avdelinger, i den grad det lot seg gjøre. På et tidspunkt var 42 av sykehjemmets ansatte i karantene eller isolasjon, og i løpet av fire-fem uker var 60 ansatte ute av drift som følge av korona.

Frekvensen og bemanningen på renhold ble økt og personalet trente på av- og påkledning av smittevernutstyr.

Åpen kommunikasjon fra ledelsen underveis i smitteutbruddet.

Koronateam skapte frykt

I evalueringen kommer det også fram at det oppsto redsel og protester blant kolleger når personalet som var stemplet «koronateam» var på vakt i andre avdelinger.

En av de ansatte i koronateamet skal ha uttalt at «jeg følte de så på meg som selve Covid-19-viruset».

Sykehjemmet har konkludert med at det var svært viktig med god informasjon i forkant og at de i størst mulig grad forsøkte å unngå situasjoner der ansatte som hadde vært på vakt i den smittede avdelingen, gikk på vakt i andre avdelinger samme dag. I så fall måtte den ansatte dusje og skifte klært først.

DELER ERFARINGER: Styrer Eva Maria Lim sier Gullstøltunet var «på en annen klode» da de plutselig måtte håndtere utbrudd av koronavirus. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK Vestland

Hadde ikke kontroll på smittevernutstyr

Da den første beboeren fikk påvist smitte 19. mars, hadde ikke sykehjemmet oversikt over hvor mange andre beboere som kunne være smittet.

I evalueringen blir det understreket at sykehjemmet burde ha kartlagt personalet og kompetanse for å etablere et «koronateam» før utbruddet.

Personalet hadde på det tidspunktet ikke fått obligatorisk opplæring i smittevernsrutiner og sykehjemmet manglet oversikt over sitt eget smittevernutstyr.

Sykehjemmet skriver videre at de burde latt være å sende smittefrakker til sentralt vaskeri, da dette påførte stress og merarbeid for renholderne som måtte sørge for at det var nok rene smittefrakker.

Bedre rustet nå

Styrer Eva Maria Lim mener sykehjemmet nå er bedre rustet til å takle et eventuelt nytt smitteutbrudd. De siste ukene har personalet blitt drillet i smittevern og sykehjemmet har sett at tiltakene som ble satt i verk hadde god effekt.

– Vi er blitt bedre enn vi var før smitten kom, men vi er ikke verdensmestere, sier Lim.

Hun legger ikke skjul på at de ansatte har båret et tungt ansvar for å holde smitten under kontroll når skaden først var skjedd.

– Det er mange liv som står på spill. Ikke bare beboernes liv, men også personalet og deres familier.

OVERLEVDE: 89 år gamle Dagmar Toft ble friskmeldt etter at hun tidligere fikk påvist covid-19. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK Vestland

Ikke funnet kilden

Til tross for smittesporing, har ikke sykehjemmet klart å finne ut hvordan smitten kom inn på sykehjemmet.

Rutinene rundt dette har imidlertid blitt strengere, og all nærkontakt mellom ansatte, kolleger og beboere må rapporteres daglig.

Etter at sykehjemmet ble erklært smittefritt, har det strenge besøksforbudet blitt opphevet. Pårørende kan nå få treffe sine familiemedlemmer på avstand og i kontrollerte former på utsiden.

Eva Maria Lim sier sykehjemmet ikke har råd til å ta noen sjanser.

– Vi er veldig påpasselige, og kommer til å være det i lang tid framover, sier Lim.