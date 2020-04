Dagmar (89) overlevde koronaviruset på sykehjemmet der fem døde

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter flere krevende uker og fem alvorlige dødsfall kunne Gullstøltunet sykehjem i Bergen komme med en skikkelig gladmelding denne uken: To av beboerne er friske etter å ha fått koronasmitte og sykehjemmet er nå erklært smittefritt.

En av dem er 89 år gamle Dagmar Toft. Onsdag kunne hun nyte en is i vårsola utenfor sykehjemmet, der det ventet et helt pressekorps.

– Det går helt fint nå som jeg kan være ute blant folk, sier Toft.

I flere uker har hun vært isolert på rommet sitt på grunn av smitteutbruddet. Hun forteller at hun ikke følte seg veldig syk og at det verste var å ikke komme seg ut en tur.

NYTER SOLEN: Dagmar Toft kunne i dag nyte litt frisk luft for første gang siden hun ble smittet av koronaviruset. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK Vestland

Ble dårlig igjen

Dagmars nevø Gisle Aarvik og konen Agnete forteller om krevende uker som de nærmeste pårørende. Dagmar ble egentlig friskmeldt i forrige uke, men i det familien skulle få gladnyheten ble hun plutselig dårlig igjen.

Etter dobbel koronatest ble det først denne uken klart at hun er kvitt viruset og at det trolig var andre grunner til at hun fikk tilbakefall.

IS: Etter flere uker i isolasjon kunne Dagmar Toft nye en is utenfor sykehjemmet. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK Vestland

– Vi er veldig glade for at vi fikk hilse på henne og ha en kjekk dag sammen i dag. Vi tenker også på dem som ikke fikk oppleve dette, men det er viktig å være glad i dag uansett, sier Agnete Aarvik.

De pårørende sier de har fått god informasjon fra sykehjemmet da smitten oppsto og da Dagmar testet positivt.

– De har kontaktet oss hver dag og gitt beskjed om tilstanden, sier nevøen.

19. mars ble det første smittetilfellet av covid-19 påvist ved Gullstøltunet. I løpet av de siste fire ukene har i alt fem beboere dødd og flere pasienter ble smittet og isolert på egen avdeling.

TAKKNEMLIGE: Agnete og Gisle Aarvik sier uvissheten rundt smittesituasjonen har vært krevende. De roser innsatsen til de ansatte på sykehjemmet. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK Vestland

Isolerte ni beboere

Smitten ble oppdaget da en eldre, syk pasient ble testet for viruset da han skulle overføres til behandling på Haukeland universitetssjukehus.

Da smitten var et faktum, ble ansatte som hadde vært på dagvakt kalt tilbake for å ta seg av de ni pasientene som måtte isoleres på en egen fløy i sykehjemmet.

For de ansatte på sykehjemmet ble det en bratt læringskurve da flere av beboerne ble koronasyke og måtte isoleres.

– Det har vært tøft for dem å stå i denne situasjonen med sykdommen, kontakt med pårørende og lange vakter. De har jobbet som noen helter på denne avdelingen, sier enhetsleder Eva Maria Lim.

PRIMÆRKONTAKT: Helsefagarbeider Tone Junge sier tiltakene som ble satt i verk på sykehjemmet fungerte svært bra. Hun måtte selv i karantene i 14 dager da smitten brøt ut. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK Vestland

Kan ikke utelukke nytt utbrudd

Etatsdirektør for sykehjem i Bergen kommune, Anita W. Johansen, sier det er gledelig at Gullstøltunet nå er smittefritt.

– Samtidig ser vi at covid-19 rammer sykehjemmene og våre beboere hardt. Derfor er det viktig å opprettholde smitteverntiltakene, sier Johansen.

Så langt har 19 beboere mistet livet som følge av koronasmitte på sykehjemmene i Bergen. Det er fortsatt smitte blant beboere på Fyllingsdalen sykehjem, Betanien og Metodisthjemmet.

OPPRETTHOLDER TILTAK: Enhetsleder Eva Maria Lim sier sykehjemmet ikke kan slippe opp på smittevernsrutinene, selv om Gullstøltunet nå er smittefritt. Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK Vestland

Mandag meldte kommunen om tre nye dødsfall ved Metodisthjemmet i Bergen. Der er i alt åtte beboere nå døde og flere er flyttet til spesialavdelingen for covid-19 i Fyllingsdalen.

Onsdag ettermiddag kom det melding om at ytterligere to pasienter er døde ved Fyllingsdalen sykehjem. Begge kom til hjemmet etter å ha vært innlagt på sykehus.

Kommunen jobber nå med å systematisere erfaringene fra Gullstøltunet slik at disse kan overføres til andre sykehjem.

Etatsdirektøren kan ikke utelukke nytt smitteutbrudd verken på Gullstøltunet eller noen av de andre sykehjemmene i Bergen.

– Men vi jobber hardt for å redusere smittefaren mest mulig. Gullstøltunet har jobbet godt og gjort erfaringer vi kan dra med oss videre, sier Johansen.