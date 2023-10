Skjerper sikkerheten rundt norske olje- og gassanlegg etter gasslekkasje i Finskebukta

Etter gasslekkasjen i Finskebukta søndag, skjerper nå politiet sikkerheten rundt olje- og gassanlegg i Vestland. Det melder Bergensavisen.

– Vi har et økt fokus på forebyggende patruljering på de installasjonene vi har i vårt distrikt, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt.

Finske myndigheter sier blant annet at gasslekkasjen trolig skyldes en ekstern handling. Hendelsen medfører nå at norsk politi øker årvåkenheten rundt norske olje- og gassinstallasjoner.

I fjor høst skjedde det eksplosjoner på Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen. Da fikk politiet hjelp fra Heimevernet til vakthold ved Mongstad og Kollsnes. I samme periode bisto også Heimevernet på gassanlegget på Kårstø i Tysvær.

Foreløpig har ikke Vest politidistrikt bedt om bistand fra Forsvaret til denne sikkerhetsskjerpingen.

– Vi er tettere på objektene, og vi er hyppigere til stede med patruljer, sier Hausvik.

Rørledningen mellom Finland og Estland krysser Finskebukta, og har vært i drift siden 2020.

Stoltenberg varsler samlet svar

Forsvarsministeren i Estland, Hanno Pavkurn, sier at det var sterke krefter som førte til skadene på Balticconnector.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier at Nato vil komme med et samlet svar dersom det viser seg at gassrørledningen Balticconnector ble angrepet.

– Dersom det kan bevises at det var et angrep på gassledningen i Østersjøen, møtes det av et samlet og besluttsomt svar fra Nato, sa Stoltenberg under et pressemøte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj før Natos forsvarsministermøte onsdag.

Under pressemøtet varslet Stoltenberg også at støtten til Ukraina vil trappes opp i løpet av de kommende dagene. Zelenskyj sier dette er svært viktig for at landet skal kunne overleve den kommende vinteren.

Begge lederne fordømte angrepene fra Hamas mot israelske sivile i helgen.