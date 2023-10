Forsvarsministeren i Estland: – Svært sterke krefter førte til skade på røyrleidning

I eit intervju med nyheitsbyrået Reuters onsdag seier forsvarsminister Hanno Pevkurn at det var svært sterke krefter som førte til skadane på røyrleidningen Balticconnector.

Balticconnector går mellom Ingå i Finland til Paldiski i Estland, og har vore i drift sidan 2020. Leidningen knyter saman det nordeuropeiske gassnettet.

Natt til søndag fall trykket, og gassoperatøren Gasgrid konstaterte at det var brot i leidningen. Også ein datakabel er skadd.

Både tryggingspolitiet og forsvaret i Finland undersøkjer saka.

Utanriksminister Margus Tsahkna (til venstre) og forsvarsminister Hanno Pevkur på pressekonferanse i Tallinn tysdag. Foto: Sergei Grits / AP

Sterkt skadd

No har altså estiske styresmakter undersøkt leidningen, og Hanno Pevkurn fortel at både sjølve røyrleidningen og betongen rundt er sterkt skadd.

Området der skaden har skjedd, ligg fleire titals nautiske mil frå den finske og estiske kysten. Lekkasjen på gassrøyrleidningen er i den finske økonomiske sona, mens datakabelen har fått skader i den estiske økonomiske sona.

– Etter ei førebels vurdering kan ikkje skaden ha oppstått som følgje av normal bruk eller trykksvingingar. Det er sannsynleg at skaden er eit resultat av ekstern aktivitet, sa statsministeren i Finland, Petteri Orpo på ein pressekonferanse tysdag ettermiddag.

Generalsekretæren i Nato, Jens Stoltenberg i Brussel onsdag. Foto: JOHANNA GERON / Reuters

Nato varslar samla svar

Generalsekretæren i Nato, Jens Stoltenberg seier at Nato vil komme med eit samla svar dersom det viser seg at røyrleidningen blei utsett for angrep.

– Dersom det kan bevisast at det var eit angrep på gassleidningen, vil det bli møtt av eit samla svar frå Nato, sa Stoltenberg under eit pressemøte før Natos forsvarsministermøte onsdag.

Røyrleidningen mellom Finland og Estland kryssar Finskebukta, og har vore i drift sidan 2020.

Aukar beredskapen ved norske installasjonar

I fjor haust, då det var det eksplosjonar på Nord Stream 1 og 2 i Austersjøen, fekk politiet hjelp frå Heimevernet til vakthald ved Mongstad, Kollsnes og Kårstø.

Onsdag blei det klart at norsk politi aukar beredskapen rundt olje- og gassinstallasjonane i norske havområde.

Ekstern aktivitet

I Finland understreka statsminister Orpo tysdag ettermiddag at etterforskinga er på eit svært tidleg stadium. Han sa at det i den spente situasjonen vi har internasjonalt no, er svært viktig å ikkje trekkje forhasta konklusjonar.

Også den finske presidenten Sauli Niinistö understreka tysdag at skaden truleg skuldast ekstern aktivitet.

Presidenten i Finland, Sauli Niinistö. Foto: Miguel Angelo Pereira / AP

– Det er sannsynleg at skaden på både gassrøyret og kommunikasjonskabelen er eit resultat av ekstern aktivitet, skreiv president Niinistö på X/Twitter.

– Årsakene til skaden er enno ikkje klare, etterforskinga held fram i samarbeid mellom Finland og Estland. Vi er i konstant kontakt med våre allierte. I dag hadde eg en samtale med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Nato er klar til å hjelpe til i etterforskinga, skreiv Niinistö.