Sian-lederen hudfletter bergenspolitiet etter angrep: – Sviktet grovt i tjenesteutførelsen

Bare tolv minutter ut i Sians stand på Festplassen i Bergen lørdag smalt det. Leder Lars Thorsen hadde akkurat kalt den islamske profeten «en bedervet falsk profet» da noen motdemostranter brøt gjennom politisperringene og gikk til angrep på ham.

– Jeg ser to stykker som kommer inn fra flanken. De har kortest vei og når fram før politiet rekker å stoppe dem. Den første slår mot meg og dytter for å få meg over ende. Han andre går på meg bakfra og slår meg to ganger i hodet med en stein, forteller Thorsen til NRK.

HER SMELLER DET: Kl. 13.12 brøt noen motdemonstranter gjennom sperringene og gikk til angrep på Sian-leder Lars Thorsen. Du trenger javascript for å se video. HER SMELLER DET: Kl. 13.12 brøt noen motdemonstranter gjennom sperringene og gikk til angrep på Sian-leder Lars Thorsen.

– Overrasket over at det smalt så tidlig

Sian-lederen hadde et kamera festet på kroppen som filmet angrepet. Der kan man se at Thorsen rekker å spraye den første angriperen med rødfarge før han blir dyttet i bakken. Etterpå blir han tildelt flere spark i siden før politiet får stoppet angrepet.

– At de smalt så tidlig, var veldig overraskende, sier Thorsen.

Tre personer ble pågrepet og er siktet for kroppskrenkelse etter episoden. Thorsen forteller at han ble slått bevisstløs og måtte sy flere sting i hodet. Han ble også sendt til Haukeland sykehus for CT-undersøkelse. Kort tid etter forlot Sian-følget Bergen.

– Like etter angrepet på deg grep en annen Sian-profil, Anna Bråten, mikrofonen og snakket om at det man her så var typisk «islamsk adferd». Var det smart å si, slik stemningen var?

– Visst pokker var det smart å si, for det er sant. Det disse gutta gjorde var god islamsk adferd, og det er derfor vi reiser rundt og holder på med folkeopplysning, sier Thorsen.

– I hvilken grad bidro du selv til å piske opp stemningen?



– Ingen grad. For det første var det ikke noe veldig kontroversielt i det jeg sa. For det andre er det slik i Norge at man skal kunne komme med enhver frimodig ytring uten at noen skal svare med voldsutøvelse. Så jeg har ikke bidratt på noen måte.

– Du snakket om den falske profeten Muhammed, kan det ha bidratt?



– Ja, det er helt opplagt. Og der får vi visualisert den forskjellen i kultur og problemløsningsmetodikk som er mellom meg og muslimer. I Vesten løser vi det med debatt, i islamske land løser man det med vold.

Motdemonstrasjoner var varslet

Sian-lederen er svært kritisk til bergenspolitiets beredskap på arrangementet, hvor det på forhånd var varslet omfattende motdemonstrasjoner. Han mener det burde vært langt flere politifolk på plass for å holde situasjonen under kontroll.

– Vanligvis klarer politiet å avverge slike angrep før det skjer. Bergenspolitiet har helt åpenbart sviktet grovt i tjenesteutførelsen ved å ikke skalere bemanningen ut fra den kunnskapen de har. I Ålesund og Volda var det minst fem ganger så mye politi. De hadde også en sikksakk-rekke mellom gjerdene som var satt opp, noe som også burde vært gjort i Bergen.

– Følte du deg trygg før angrepet skjedde?

– Jeg tenkte ikke noe over det. Vi er vant til å se lite politifolk, men som regel har de store tropper med hjelm, skjold og tåregass stående klare til å rykke inn hvis det smeller. Vi skulle gjerne hatt med oss væpnede vakter selv, men det har vi ikke lov til.

TÅREGASS: Younes Alsheikho var en av flere som fikk politiets tåregass på øynene. Han mente det var helt unødvendig av politiet å ta i bruk så sterke virkemidler. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Politiet: – Fornøyd med aksjonen

Leder for politiets driftsenhet i Bergen, Askøy og Øygarden, Morten Ørn, møtte pressen søndag.

– Vi skal selvfølgelig evaluere dette, og det ville være rart å si nå at ingenting kunne vært gjort annerledes. Men vi er fornøyd med aksjonen. Det var én person som fikk mindre skader, det var ingen materiele skader, og dette utviklet seg ikke til et oppløp hvor butikker ble ødelag eller ranet. Vi mener vi fikk nedskalert dette og håndtert det på en god måte.

– Sian-leder Thorsen mener det var for lite politi på stedet og at angrepet mot ham burde vært avverget?

– Thorsen vet ikke hvor mange politifolk som var der. Vi hadde masse folk i sivil på stedet, og planen vår var å ta ut enkeltelementer som forstyrret demonstrasjonen, uten å komme i en situasjon hvor vi måtte bryte opp store masser.

– Men hvordan er det mulig at noen kunne forsere to sett med gjerder og deretter løpe mange meter for å angripe ham?

– Det er bare å beklage at de klarte det, men det er ikke alltid like lett å stoppe noen som er veldig lette på foten.

BEKLAGER: Morten Ørn i politiet beklager sterkt at Thorsen kom til skade, men mener ellers politiet lyktes godt med sin strategi under bråket. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Kan ikke si nei til demonstrasjoner

Urolighetene på Festplassen eskalerte etter angrepet på Sian-lederen. Barrikadene ble presset fremover av motdemonstranter, og mange ble stoppet av politiet da de prøvde å ta seg frem til Sian-representantene. Flere kastet også egg, stein, flasker og stokker. Politiet brukte også tåregass og pepperspray for å roe urolighetene, som pågikk i nærmere en time.

SVs Mikkel Grüner var selv til stede på demonstrasjonen og sa til NRK lørdag kveld at han opplevde at politiet mistet kontrollen på situasjoneng og ikke var godt nok forberedt.

Grüner mener også at politiet burde ha stoppet Sian-arrangementet på grunn av det han karakteriserer som hatytringer.

Dette sier Morten Ørn i politiet at de ikke har anledning til.

– Det er ikke slik at politiet gir tillatelse til å demonstrere. Vi er bare pliktige til å legge til rette for demonstrasjoner knyttet til ytringsfriheten, som er beskyttet både i Grunnloven og i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, sier politilederen.

– Har det vært diskutert å sikte Sian-leder Thorsen for hatefulle ytringer?

– Politiet skal gå gjennom det han har sagt og vurdere om dette var hatefulle ytringer. Dette er komplekse juridiske betraktninger som en innsatsleder på stedet aldri skal ta, sier Ørn.

BLE ANGREPET: Flere av motdemonstrantene rettet sinnet mot politiet etter Sian-arrangementet. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Byrådsleder ber om møte med politiet

Etter episoden på Festplassen flyttet et hundretalls sinte ungdommer seg opp til politihuset i Bergen, hvor det ble ropt skjellord og kastet egg. Store politistyrker med hjelm og skjold omringet politihuset til ungdommene trakk seg tilbake i 16.30-tiden.

Totalt femten personer ble pågrepet, inkludert de tre som er siktet for angrepet på Thorsen. Alle er mellom 15 og 25 år gamle.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) har bedt om et møte med politiet for å få en forklaring på hva som skjedde og hvilke vurderinger som ble gjort fra politiets side.

Sian-lederen er klar i sin mening om hvorfor urolighetene pågikk så lenge etter at organisasjonen pakket sammen sakene sine på Festplassen ca. kl. 13.15.

– Skylden for at politihuset i Bergen ble beleiret ligger på lokalpolitikerne og dere i media som fokuserer på at barn ble sprayet. Når de deltar i et opprør og politikere og medier klapper dem på hodet, så er det ikke rart at disse menneskene begir seg opp til politihuset etterpå, sier Thorsen.

BRÅK VED POLITIHUSET: Et hundretalls ungdommer tok oppstilling ved politihuset i Bergen etter episoden på Festplassen. Flere kastet egg mot politiet. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Vold skremmer folk fra å delta

Han sier at Sian skal tilbake til Bergen og hevder at lørdagens angrep og etterfølgende bråk ikke har skremt organisasjonen.

– Nei, tvert imot. Vi kommer tilbake, selv om vi kanskje ikke har lyst, for noen er nødt til å gjøre denne jobben. Det er beklagelig at klimaet i samfunnsdebatten er blitt slik. Nå er det blitt slik at vanlige folk vegrer seg for å delta. Volden skremmer vanlige mennesker fra å delta i demokratiet. Da har du ikke lenger et demokrati, sier Thorsen.