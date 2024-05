Bergensbonde Sigurd Birkeland måtte møte i Hordaland tingrett fordi rike investorer har presset på for å selge gården hans.

Kravet om tvangssalg henger sammen med et lån kaffearvingen Berent Friele har gitt til tre investorer. Birkelands gård ble nemlig stilt som sikkerhet for et gråmarkedslån til Friele på 30 millioner kroner.

For å stille gården som sikkerhet skal Birkeland ha blitt forespeilet millionbeløp i betaling.

Les også Tjente på kaffe-arvingens rådyre lån

Men disse pengene har han ikke sett noe til. Heller ikke investorene som lånte penger til Friele har fått betalingen de har krav på.

Derfor forsøkte investorene å få dekket gjelden Friele skal ha misligholdt. Birkelands advokat har i retten anført at pantet på gården er ugyldig, fordi bonden ikke har signert alle pantedokumentene selv.

Sigurd Birkelands gård er på 143 mål og sentralt plassert i Ytrebygda bydel i Bergen. Den er like i nærheten store boligfelt, og næringsområder på Kokstad og Sandsli. Foto: AGNIESZKA IWANSKA / NRK

– Var klar over bakgrunnen

Men nå har Hordaland tingrett konkludert: Stokke Eiendom kan tvangsselge gården for å realisere et pantekrav mot saksøkte Sigurd Birkeland.

– Sigurd er skuffet over resultatet og rettens vurderinger i saken. Han vil vurdere hvorvidt dommen skal ankes, sier Birkelands advokat, John Erik Aarsheim.

Retten har lagt avgjørende vekt på at Birkeland var klar over bakgrunnen for låneavtalen og pantsettelsen, og at han selv må bære risikoen for å ha undervurdert risikoen knyttet til pantsettelsen.

Videre har retten vektlagt at Birkeland også en gang tidligere, i 2015, har pantsatt eiendommen mot et betydelig vederlag.

– Etter rettens syn viser dette at Birkeland ikke har vært fremmed for å ta stor risiko ved pantsettelse av eiendommen, står det i dommen.

Investorenes advokat, Jørgen Vangsnes, bekrefter at avgjørelsen er mottatt, men har ingen kommentarer utover det.

Knut Stokke møtte som saksøker i retten. Foto: Stian Espeland / NRK

Desperat pengejakt

Tvisten som ble behandlet i retten har sammenheng med Berent Frieles økonomiske problemer, et tema som har skapt masse overskrifter i norske medier.

I mars ble Berent Friele slått personlig konkurs. Også hans investeringsselskap Neutrom Holding AS har vært på randen til konkurs.

Nå har altså Hordaland tingrett bestemt at Stokke Eiendom kan selge Birkelands eiendom for å inndrive kravet långiverne har mot Frieles selskap, Neutrum Holding.

Sigurd Birkeland i retten. Foto: Stian Espeland / NRK