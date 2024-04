Sigurd Birkeland kjemper en innbitt kamp i Hordaland tingrett for å ikke miste gård og grunn.

Tre investorer ønsker å få den verdifulle familiegården tvangssolgt, fordi Birkeland stilte den som sikkerhet for et lån på 30 millioner kroner til kaffearving Berent Friele.

Friele hadde havnet i pengeskvis etter at han investerte i det som har blitt omtalt som et skandaleprosjekt. Han trengte penger fort og tok opp rådyre, private lån.

I retten forklarte bonden at han trodde han skulle få minst 1,5 millioner for å stille gården som sikkerhet for Frieles lån i gråmarkedet.

– Det var et godt tilbud som skulle være bombesikkert. Friele er jo et kjent navn i Bergen, sa Birkeland i retten.

Bonde Sigurd Birkeland kan miste familiegården dersom han taper saken som går i Hordaland tingrett denne uken. Foto: AGNIESZKA IWANSKA / NRK

I stedet har han ikke fått en eneste krone og risikerer å miste gården.

Da Friele ikke kunne betale, gikk kreditorene etter verdiene på gården, men Birkeland bestrider at gården faktisk ble stilt som sikkerhet for Frieles lån.

Birkeland skal ha signert på selve pantet selv, men et annet sentralt pantedokument ble ikke signert av bonden.

Signaturen på dokumentet tilhører den bedragerisiktede finansrådgiveren Tor-Erik Nielsen. Birkeland er uenig i at han ga Nielsen muntlig fullmakt til å gjøre dette.

Tor-Erik Nielsen mislikte måten Sigurd Birkeland skjøv ansvaret over på ham. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

– Han vet hva slags risiko han tok

Bonden hadde på da vært kunde av Nielsen i en årrekke.

Birkeland skal ha blitt kjent med Nielsen etter at han solgte en eiendom for 30 millioner kroner i 2005, og hadde «penger å investere».

Bonden beskriver Nielsen som et svært «overbevisende menneske».

– Han kan selge sand i Sahara, sa Birkeland.

Han sa blant annet at han ble kjørt rundt i Bergen i Nielsens Porsche.

Nielsen bekreftet i retten han har vært investeringsrådgiver for Birkeland siden 2006.

– Det gikk i alt fra eiendom og aksjer, til mer avanserte opsjonskontrakter, sa Nielsen.

På spørsmål om hvordan Birkeland har kommet økonomisk ut av forholdet svarte han «på det jevne, tap og vinn».

– Blir provosert

Birkeland har også tidligere stilt gårdseiendommen til pant for andres lån.

I 2015 skal han ha mottatt over 3 millioner kroner for gå gi slik sikkerhet.

Av den grunn mener Nielsen at bonden må ha vært klar over risikoen han påtok seg i forbindelse med Friele-lånet.

Det var ikke noe uenighet om at han skulle signere pantedokumentet, ifølge han.

Finansrådgiveren sier han blir provosert av å høre at han skal ha ført Birkeland bak lyset.

– Det er helt feil. Han vet hva han ble med på, sa Nielsen tydelig irritert i retten.

Etter vitneforklaringen gjentar Nielsen til NRK at han tar avstand fra Birkelands forklaring.

– Jeg kjenner meg ikke igjen. Jeg har virkelig bistått ham, men det er lett å hive meg under bussen, sier Nielsen.

Sammen med sin samarbeidspartner Per Arne Hanakam er Nielsen under politietterforskning for grov økonomisk kriminalitet. De har begge nektet straffskyld.

Hadde møte med TV2-ekspert

Også låneformidleren Jørn Vikøyr ble involvert i forbindelse med Frieles behov for sikkerhet i eiendom, ifølge Nielsen.

E24 skrev før jul at Vikøyr i en årrekke skal ha formidlet lån mellom investorer og folk og bedrifter som trengte penger. Dette skal ha vært i strid med loven, ifølge nettstedet.

– Så hadde vi et Teams-møte med Thorstein Selvik og Berent Friele der vi fikk info om prosjektet. Jeg tenkte da på Birkeland siden han hadde stilt eiendommen som sikkerhet tidligere, sa Nielsen om hvordan avtalen kom i stand.

NRK har tidligere omtalt at TV2s økonomiekspert Thorstein Selvik aktivt bistod Berent Friele med låneopptakene i gråmarkedet.

– Jeg har pekt på mulige kilder til løsninger for Friele ved et par anledninger. Jeg forsøker å løse oppgaver. Jeg er hel ved som person, sa Selvik til NRK om bistanden han har gitt Friele.

– Selvik brakte inn Hanakam

Selviks rolle ble også beskrevet av Berent Friele selv i hans vitneforklaring.

– Jeg kjente han fra gamle dager, og respekterte han som en kunnskapsrik mann. Jeg hadde samtaler med han for å se om det var grunnlag for en investering i utlandet for min teknologi, sa Friele.

Berent Friele ble slått personlig konkurs i mars i år. I dag møtte han som vitne i rettssal 4D i Hordaland tingrett. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Friele forklarte at Selvik ble koblet inn da investorene bak gråmarkedslånet ønsket sikkerhet i fast eiendom.

– Vi måtte gjøre dette på kort tid formidlet jeg til Selvik, som da nevnte dette til Hanakam, som han av en eller annen årsak kjente, sa Friele.

– Han gjorde en stor jobb for meg gjennom sitt nettverk.

Berent Frieles investeringer Ekspander/minimer faktaboks Kaffe-arving Berent Friele tjente flere hundre millioner da han sammen med broren, tidligere Bergens-ordfører Herman Friele, og hans datter, solgte Kaffehuset Friele for rundt en milliard kroner i 2013 til nederlandske DEMB.

På det meste satt 70-åringen på verdier for 1,1 milliarder kroner, ifølge Kapital. Han ble slått personlig konkurs i mars, og hans investeringsselskap Neutrum Holding AS er konkursbegjært.

Friele ble koblet til en av de største FN-skandalene noensinne, etter å ha satset over 300 millioner i selskapet Baupanel, som han eier halvparten av sammen med den britiske forretningsmannen David Kendrick.

Selskapets bygningsteknologi skulle brukes til å sette opp 1,3 millioner hus sammen med FN-organisasjonen UNOPS. Så langt er ingen hus bygget. Selskaper knyttet til Kendrick fikk til sammen 58,3 millioner dollar i lån av organisasjonen til ulike prosjekter. Flere av lånene er misligholdt, ifølge UNOPS.

Selv om det var David Kendricks selskaper som inngikk kontraktene med FN, så har Friele selv jaktet lån blant norske investorer for å betale renter på FN-lånene til hans mangeårige, britiske forretningspartner.

Til NRK sier Friele at det var naturlig å benytte Selvik i låneprosessen han stod i:

– Han hadde allerede gjort en jobb for meg i utlandet da behovet oppstod, sier Friele.