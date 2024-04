Dette har NRK fått bekreftet av flere kilder som kjenner saken godt.

– Jeg var en av flere gode hjelpere som bistod Berent Friele, sier Thorstein Selvik til NRK.

Det var våren 2021 at forretningsmann og kaffearving Berent Friele startet en desperat pengejakt i det såkalte gråmarkedet. Det vil si private lån med helt andre vilkår enn i banken: kort betalingshorisont, skyhøye renter og pant i egen og andres eiendom.

Da var det åtte år siden han hadde solgt kaffehuset Friele. Sammen med broren, tidligere bergensordfører Herman Friele og hans datter, fikk de rundt en milliard kroner på deling.

I mars ble Berent Friele slått personlig konkurs i Hordaland tingrett. Foto: Rune Johansen / Bergensavisen (BA)

Likevel havnet Berent Friele i en alvorlig pengeskvis. Planen om å bygge hus i utviklingsland for FN-organisasjonen UNOPs endte i skandale.

Etter å ha satset 300 millioner i prosjektet, skal Friele ha lånt flere titalls millioner kroner i gråmarkedet til skyhøye renter for å dekke løpende forpliktelser, ifølge DN.

Berent Frieles investeringer Ekspander/minimer faktaboks Kaffe-arving Berent Friele tjente flere hundre millioner da han sammen med broren, tidligere Bergens-ordfører Herman Friele, og hans datter, solgte Kaffehuset Friele for rundt en milliard kroner i 2013 til nederlandske DEMB.

På det meste satt 70-åringen på verdier for 1,1 milliarder kroner, ifølge Kapital. Han ble slått personlig konkurs i mars, og hans investeringsselskap Neutrum Holding AS er konkursbegjært.

Friele ble involvert i en av de største FN-skandalene noensinne, etter å ha satset over 300 millioner i selskapet Baupanel, som han eier halvparten av sammen med den britiske forretningsmannen David Kendrick.

Selskapets bygningsteknologi skulle brukes til å sette opp 1,3 millioner hus sammen med FN-organisasjonen UNOPS. Så langt er ingen hus bygget. Selskaper knyttet til Kendrick fikk til sammen 58,3 millioner dollar i lån av organisasjonen til ulike prosjekter. Flere av lånene er misligholdt, ifølge UNOPS.

Selv om det var David Kendricks selskaper som inngikk kontraktene med FN, så har Friele selv jaktet lån blant norske investorer for å betale renter på FN-lånene til hans mangeårige, britiske forretningspartner.

For å få lånene i gråmarkedet måtte Friele skaffe til veie sikkerhet. NRK har tidligere skrevet at en av dem som stilte slik sikkerhet var en bonde i Bergen som nå står i fare for å miste familiegården.

Sigurd Birkelands gård i Bergen sør er på 143 mål. Den ble stilt som sikkerhet for et lån til Berent Friele. Foto: AGNIESZKA IWANSKA / NRK

NRK er kjent med at Thorstein Selvik jobbet for å skaffe Friele lån, og at Selvik fikk betalt for rådgivningen han ga.

– Jeg har pekt på mulige kilder til løsninger for Friele ved et par anledninger. Jeg forsøker å løse oppgaver. Jeg er hel ved som person, sier Selvik til NRK.

– La ned en kjempeinnsats

Finansmannen Thorstein Selvik snakker jevnlig om økonomi på TV 2 Nyhetskanalen og i andre medier. Den høyreiste forretningsmannen på 1,95 meter er i Bergensavisen omtalt som «nettverkskongen» og er i Bergen kjent for store herremiddager.

Selvik er Romanias konsul i Bergen. Han har fått navnet sitt inngravert i stein på Bergens «Walk of Fame», i likhet med artistene Kygo og Aurora, proffbokser Cecilia Brækhus og forfatter Gunnar Staalesen, for å nevne noen.

Til NRK forteller Thorstein Selvik at han startet rådgivningen for Berent Friele i årsskiftet 2019/2020. Han forsøkte å skaffe penger til kaffearvingens husprosjekt i utlandet.

Thorstein Selvik forklarer sin involvering i Berent Frieles lån i gråmarkedet. Foto: Stian Espeland / NRK

– Jeg har et stort nettverk i utlandet og blant investeringsbanker, og det kjente Friele naturlig nok til. Jeg vil si jeg la ned en kjempeinnsats i det internasjonale prosjektet, sier Selvik og legger til:

– Forferdelig synd. Alt virket veldig lovende, sier han om at Berent Friele nå er personlig konkurs.

Vil ikke kommentere eksakt beløp

Noen av lånene som Friele tok opp i gråmarkedet var til skyhøye renter og honorarer:

30 millioner til 40 prosent rente over to måneder, fra eiendomsmilliardær Edgar Haugen, eksadvokat og investor Einar Jørgen Greve og eiendomsinvestor Knut Marius Bull Stokke.

10 millioner til 4 prosent månedlig rente fra investoren Bjørn Hanevik.

6,5 millioner til 46 prosent årlig rente fra oslomannen Stein Are Storsveen.

Slike gråmarkedslån har Finanstilsynet tidligere uttalt kun er lovlig i «enkeltstående tilfeller». Driver man aktiv formidling av lån trenger man konsesjon.

NRK har snakket med tre personer med nær kjennskap til Frieles låneopptak. De forklarer at Selvik skal ha fått godt betalt for jobben han gjorde.

Selvik presiserer at betalingen var for en større rådgivningsjobb han gjorde for kaffearvingen over flere år.

– Jeg ønsker ikke å gå ut med det eksakte beløpet, men vil påpeke at jeg også hadde store kostnader som måtte dekkes, sier Selvik.

Også investoren Jan Berg hadde kontakt med Selvik i forbindelse med Frieles behov for kapital. Han sier han ble spurt om å investere 3 millioner kroner i Frieles virksomhet.

– Advokaten min advarte meg heldigvis mot å gå med på det opplegget, sier Berg, som avslo tilbudet.

Selvik bekrefter til NRK at han var til stede i møtet med Berg, men avviser at han forsøkte å overtale Berg til å investere.

– Man diskuterte en mulig byttehandel hvor finansiering fra Berg skulle føre til investering fra Friele i Bergs prosjekt Bergen Cruise Line. Dette ble det intet av. Initiativet var ikke mitt, sier Selvik.

Vil ikke kommentere eksakt beløp

Friele ble selv slått personlig konkurs i mars, mens konkursbegjæringen av Frieles investeringsselskap Neutrum Holding AS skal behandles neste måned.

Siden kaffearvingen ikke kan gjøre opp for seg, krever de som har gitt Friele private lån pengene tilbake fra de som stilte sikkerhet. Det er derfor bergensbonden Sigurd Birkeland kan risikere at hele familiegården blir tvangssolgt.

Behandling av det søksmålet startet i retten mandag denne uken.

Berent Friele har ikke svart på NRKs gjentatte henvendelser i denne saken.