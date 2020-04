Sammenlignet 30-årsperioder: Her har antallet varme aprildager økt kraftig

Badesesongen er i full gang flere steder i landet, i hvert fall for noen vågale.

Bergen har allerede hatt fem dager med temperaturer på mer enn 15 grader, og i Oslo er det torsdag 18 grader.

Mønsteret er likt over hele landet: April har blitt enn varmere måned.

– De varme vårdagene i april øker i antall over hele fjøla, sier klimaforsker Reidun Gangstø Skaland i Meteorologisk institutt.

OSLO: Mange benyttet seg av den varme aprilkvelden i hovedstaden onsdag til å besøke Hvervenbukta for et bad eller bare å sole seg. Foto: Anna Rudden Løvland

Mer enn dobling i varme dager

Dager med en temperatur på 15 grader er det som blir omtalt som «varme dager.»

I Bergen var det i snitt fem aprildager med en temperatur på 15 grader eller mer i perioden 1990 til 2019.

Fra 1963 til 1990 var det i snitt bare to slike varme dager, viser en oversikt fra Meteorologisk institutt. Dager med over ti grader i Bergen økte fra 10 til 16 i samme periode.

– Klimaendringene er hovedårsaken til at vi får flere dager med varmere temperaturer, sier Skaland.

Bergen er en av de byene som over tid har fått noen ekstra varme aprildager. Foto: Mai-Linn Finstad Svehagen / Meteorologisk institutt

Temperaturøkninger flere steder

I Oslo har aprildager med temperaturer på 15 grader eller mer i snitt økt fra tre til fem dager.

Dager med over 10 grader har i gjennomsnitt økt fra 12 til 16.

Temperaturmålinger på Sola viser at aprildagene med minst 15 grader doblet seg i samme periode: Fra to til fire dager i snitt. Dager med minst ti grader har gått fra 11 til 13 dager i snitt.

Dager med minst 15 grader 1961-1990 1990-2019 Oslo 3 5 Bergen 2 5 Kjevik 2 4 Sola 2 4 Værnes 1 3 Bodø 0 0 Tromsø 0 0

Også i Trøndelag er det flere dager det kan være fristende å hoppe til sjøs i april. Målinger gjort på Værnes viser at det i gjennomsnitt er to flere varme dager nå enn for 60 år siden.

Sørlendingene opplever også flere varme dager i april enn tidligere. Der er antall dager i snitt doblet de siste tretti årene.

– 60 år gir bedre grunnlag

En gjennomsnittlig temperaturøkning over en periode på 60 år gir større grunnlag for å slå fast at varmere dager skyldes klimaendringer, ifølge Skaland.

– Vi tror ikke at dette skyldes naturlige svingninger, sier hun.

Tromsø og Bodø har ikke hatt noen aprildager med mer enn 15 grader siden 1960. Men begge byene i nord har i snitt hatt to flere dager med temperaturer over ti grader etter 1990.