– No har vi nett avslutta søket. Han var skadd, ikkje gangbar, så vi har fått trekt han ut med helikopter, fortel Daniev Stenvig i politiet til NRK.

Han fortel at det også var helikopteret som fann han.

– Vi må rette ein stor takk til dei for at dei tok seg tid til å bli med på leitinga. No får vi håpe at vi får Odin opp på beina igjen.

Politihunden Odin forsvann litt før klokka 13 i går på veg til Hatlesetnipa i Eikefjord mellom Førde og Florø.

– Me hadde gått 20 minutt. Odin er snart 10 år gamal, og han har ein ryggsjukdom som gjer at han ikkje spring så mykje i terrenget. Han går mykje bak meg på tur. Det hadde gått 3-4 minutt utan at eg såg han. Då gjekk eg tilbake, men han var vekke, seier hundeførar Øyvind Førde.

GLEDELEG GJENSYN: Eigar og hundeførar Øyvind Førde saman med Odin etter at hunden blei funnen tysdag ettermiddag. Foto: Politiet

Leita til midnatt

Førde, tre andre frå politiet og ein politihund leita etter Odin fram til midnatt i går, utan resultat. Førde sov også i telt ved parkeringsplassen, i tilfelle hunden skulle koma ned att.

– Eg veit ikkje kva som kan ha skjedd. Han har ikkje noko særleg vilt-interesse. Men han er jo eit dyr, så kan ha sprunge etter noko, sklidd og blitt liggande ein stad. Men det blir berre spekulasjonar, sa Førde.

Det var i alt 17 personar frå politiet med på leiteaksjonen. Nokre var der på jobb, andre brukar fritida si på å leita.

– Han er ein viktig ressurs for oss, seier Førde.

Hundar og helikopter leitar også

Fleire hundar frå Norske Redningshundar var på veg, på eige initiativ. Oda Elvegård Thorstad jobbar i politiet, og har ein hund under utdanning til å bli redningshund.

Ho var sjølv med på søket etter Odin.

– Det er relativt bratt terreng, som er eit utfordring i seg sjølv. I tillegg er det første gong me leitar etter ein hund, seier Thorstad.

Eit redningshelikopter gjer også eit søk etter hunden. Helikopteret i Florø hadde ein planlagt treningstur i same område i dag, og brukte den til å hjelpa til i søket.

– Helikopteret har varmekamera om bord, og dei tek eit sveip over området for å sjå om dei ser noko, sa Edvard Middelthon, redningsleiar ved Hovudredningssentralen i Sør-Noreg.

NM-vinnar

Odin var ferdig utdanna i 2018. Same året gjekk han til topps i NM .

Hunden var ikkje i band då han forsvann.

– Kvifor var ikkje hunden i band?

– Det er bandtvang. Politiet har eit unntak i samband med trening. Her har han gått bak meg på tur, og så har han forsvunne. Men denne turen var ikkje lagt opp som hundetrening, seier Førde.