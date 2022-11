Russer tiltalt for å ha filmet med drone syv steder

Det er nå tatt ut tiltale mot en russer i 30-årene som ble tatt for å ha filmet med drone flere steder på Vestlandet. Mannen ble tatt etter å ha fløyet drone i Ullensvang.

Nå er tiltalen mot mannen klar. Her er det klart at russeren er tiltalt for å ha fløyet drone syv ulike steder:

• 13. oktober i Bykle og Lysebotn

• 15. oktober i Stavanger

• 19. oktober i Hjelmeland, Bjørnheimsbygda og Preikestolen i Rogaland.

• 22. oktober i Tyssedal i Ullensvang

Mannen er tiltalt for brudd på sanksjonslovens §2, som er Norges sanksjoner etter krigen i Ukraina.

Russeren og hans forsvarer krevde å bli løslatt, og anket saken helt til Høyesterett. Han sitter fremdeles varetektsfengslet i Bergen fengsel.

Saken hans er den første som skal opp for tingretten, i Hordaland tingrett 15. november. Senere i november skal det være rettssaker mot tre andre russere som har fløyet drone i Norge. Disse sakene går i tingretten i Vadsø og to saker i Tromsø, opplyser PST til NRK.