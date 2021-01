I en elektrisk rullestol triller Wibecke Wiig inn mot en liten teknisk bod like bak soverommet i hennes nye leilighet på Paradis i Bergen.

Her ligger mye av det aller viktigste i en leilighet.

Men hun kommer seg ikke inn i den 70 centimeter smale boden.

– Jeg er sjokkert. Hvordan går det an å bygge sånn, sier Wiig.

I fjor sommer var hun full av forventning da hun flyttet inn i det nye komplekset med 107 leiligheter på Paradis i Bergen.

Hun var en av de første som signerte kjøpekontrakt da leilighetene ble lagt ut for salg, og solgte deretter eneboligen i den tro om at hun skulle få et enklere liv.

Her hadde hun drømt om å bli gammel og klare seg selv.

Avhengig av familie for å restarte ruteren

Et enklere liv har det ikke blitt.

Første hinder inn til boden, er en høy dørterskel. Samtidig dekker et stort ventilasjonsaggregat døråpningen slik at heller ikke gående kan stå oppreist.

Inne i det lille rommet ligger blant annet sikringsskapet. En gang forsøkte hun å stenge strømmen selv, men det gikk nesten galt på grunn av forholdene i rommet.

– Jeg holdt på å gå på hodet inn i boden, det var skikkelig skummelt.

Nå er hun avhengig å tilkalle venner og familie for å få hjelp. Til alt fra stort og smått, som for eksempel å restarte ruteren eller stenge vannkranen.

Flere rullestolbrukere i nybygget opplever samme problem som Wiig.

KOMMER IKKE TIL: Rullestolbruker Wibecke Wiig når verken sin egen stoppekran, trådløse ruter eller sikringsskap i boden i leiligheten i Paradisalléen i Bergen. Foto: Mette Anthun / NRK

Handikapforbundet rystet

Nestleder Arne Olav Grønbech Hope i Norges Handikapforbund sørvest er skuffet over boligprosjektet.

– Først og fremst er jeg rystet og skuffet. Et så stort nytt boligprosjektet, og en byggherre som ikke hører på de det gjelder. Her blir handikappede skaltet og valtet med.

Han mener også at utearealet er et kapittel for seg selv.

Lekeplassen har grusunderlag der rullestolavhengige ikke kan passe på barna, forhøyninger som hindrer rullestolbrukere å komme seg frem, og søppelnedkast med høy kant rullestolbrukere ikke når opp til.

– Dette er det mest graverende tilfellet jeg har sett. Her er det mange som ikke har gjort jobben sin, sier Grønbech Hope.

GRAVERENDE: Nestleder Arne Olav Grønbech Hope i tilgjengelighetsutvalget i Norges Handikapforbund er rystet over boligprosjektet. Foto: Mette Anthun / NRK

Vil gå til søksmål

Nå vil Wibecke Wiig gå til søksmål for å få dekket utgiftene for å få endret boden. Men entreprenøren Kruse Smith har avvist kravet.

Kruse Smith ønsker ikke å stille til intervju med NRK, og mener arkitektbyrået TAG arkitekter, som har stått for byggsøknaden til offentlige myndigheter, må svare på kritikken.

– Vi forholder oss til gjeldende forskrifter. Slik forskriftene er tolket i denne saken av entreprenøren, som ikke er oss, så er det tolket slik at det ikke er krav om å komme til disse tingene, sier Jesper Jorde i TAG Arkitekter.

FORSKRIFT – Vi har bygget etter forskriftene i TEK 10, ser ikke at vi har brutt reglene, sier Jesper Jorde i TAG Arkitekter. Foto: Mette Anthun / NRK

Kommunen undersøker utbyggingen

Bergen kommune har vært på tilsyn og er klar over at reglene tolkes ulikt.

– Dette tar vi på alvor. Vi fikk meldinger i løpet av november og sendte disse videre til ansvarlig søker og utførende og ba dem redegjøre, sier Mette Svanes, direktør i plan- og bygningsetaten i kommunen.

Kommunen er usikre på om kravene som blir stilt til bygg i byggteknisk forskrift (TEK 10), er oppfylt. Kommunen ønsker en uavhengig kontroll.

– Hvis dette ikke er i henhold til regelverket, så vil de få beskjed om å utbedre dette. Utbygger vil ikke få ferdigattest før feilen eventuelt er rettet opp i.