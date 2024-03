– Eg vil tene mine eigne pengar og lære å handtere min eigen økonomi, seier Ella Sofie Grønsberg Aase.

Ho har deltidsjobb hos Dolly Dimple's Førde. Etter å ha jobba der i omtrent to år har ho opparbeidd seg verdifull erfaring innan kundeservice, matlaging og samarbeid med kollegaer.

Tal frå SSB vise at unge som har sommarjobb eller deltidsjobb tener nesten 100.000 kroner meir i året som vaksne.

Ella er ein av mange unge som jobbar hos Line Kilnes, eigar og dagleg leiar av pizzarestauranten. Ho understrekar at ungdom er ein viktig del av den daglege drifta.

– Definitivt! Eg hadde ikkje klart meg utan dei.

Rekordmange hentar ut frikort

I 2023 var det 139.126 i aldersgruppa 15 til 19 år som skaffa seg frikort.

Det vise tal frå Skatteetaten. Det er ein auke på nesten 10.000 sidan 2019.

– Vi ser over tid ein auke av fleire folk som skaffe seg frikort. Under covid-19 var det færre som gjorde det, men i løpet av 2021 og åra etter har det stege opp igjen.

Det seier Roar Lyby, seniorrådgivar ved Skatteetaten.

Tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) vise også at mange unge kombinere jobb ved sida av skule og studiar. Dei fleste av desse er mellom 15 og 24 år

I 2023 oppgav 381.000 personar at dei studerte eller gjekk på skule, av desse hadde 344.000 også ein jobb.

June Erdalsdal Kolstad / NRK Ina Emerense Sandnes (19), deltidstilsett på klesbutikken Aerly – Folk som er i same situasjon som meg er på eit stadium i livet, der vi skal prøve å finne ut kva vi skal gjere i framtida. Derfor syns eg det er veldig viktig at vi får prøvd oss i ulike bransjar og får erfaring som kan stå på CV-en. Noko som kan gjere det lettare for oss å få jobb seinare. June Erdalsdal Kolstad / NRK Ruben Gravdal Nedrebø (18), deltidstilsett på Power Sunnfjord – Eg var på utplassering her og fekk tilbod om deltidsjobb etterpå. Så det gav meg moglegheita til å få litt arbeidserfaring, i tillegg til at eg kunne tene mine eigne pengar. June Erdalsdal Kolstad / NRK Eline Hauken (18), deltidstilsett Intersport Førde – Eg ville tene mine eigne pengar og bli meir sjølvstendig. I tillegg så er det fint å ha noko å gjere på ved sida av skule.

Næringslivet har behov for dei unge

Norsk næringsliv skrik etter arbeidskraft. Det seier Henrik Drivenes, leiar i Handel og Kontor Ung. Han peikar på fleire fordelar ved å tilby unge ein jobb.

– Det er viktig at bedrifter slepp til unge i arbeidslivet. Dette er for å sørge for at fleire vil jobbe i bransjen og at dei tek fagbrev eller anna utdanning.

Råd til nye og unge deltidstilsette Ekspander/minimer faktaboks Det er viktig å vere bevisst på arbeidsforhold, ein skal få ein skriftleg arbeidsavtale der lovar og reglar går klart fram.

Ein skal få lønnsslipp, som er ein kvittering for det dei har tent. Enten om ein får det på e-post eller utskrift av papir.

Bli medlem av ein fagforeining. Då kan ein få hjelp viss det oppstår problem, ein kan vere med å påverke arbeidsplassen og ein får ein tryggare jobb. Kjelde: Henrik Drivenes (HK Ung) og Roar Lyby (Skatteetaten).

Ein av dei som dagleg ser at det trengst unge hender i norsk arbeidsliv, er Anne Karin Steen. Ho er senterleiar i Sunnfjord.

– Vi har heile tida behov for ungdommar, det er ein stor sirkulasjon når dei som er ferdig på vidaregåande flyttar, då har vi bruk for nye. Vi trenge folk som har lyst å jobbe i butikk.