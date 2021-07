Regjeringen skal bruke 10 milliarder på å kutte utslipp i utviklingsland

I tråd med Parisavtalen skal rike land årlig bidra med over 860 milliarder kroner til klimafinansiering til utviklingsland som får et stadig større energibehov.

30 prosent av verdens klimagassutslipp kommer fra kullkraftverk, og behovet for midler til grønn omstilling er stort og vil øke i årene fremover.

Under onsdagens pressekonferanse på Bjerknessenteret i Bergen, ble det klart at regjeringen etablerer et nytt klimafond med 10 milliarder kroner over fem år, til formålet.

Norfund får forvaltningsansvaret for klimainvesteringsfondet.

– Klimainvesteringsfondet er et betydelig bidrag til å nå Parisavtalen og de globale bærekraftsmålene», sier statsminister Erna Solberg (H) under pressekonferansen onsdag.

NYTT KLIMAFOND: Statsminister Erna Solberg (H) og Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein presenterte regjeringens nye klimainvesteringsfond på Bjerknessenteret i Bergen onsdag. Foto: Oddgeir Øystese

– Enormt behov

Norfund ble opprettet av Stortinget i 1997 og er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland.

Oppdraget er å stille kapital til rådighet for gode prosjekter som ellers ikke ville blitt finansiert fordi risikoen er høy. Over halvparten av investeringene går til fornybar energi.

Administrerende direktør Tellef Thorleifsson i Norsund, om et stort energibehov i utviklingsland med sterk vekst.

FRISK KAPITAL: Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund, tror det nye investeringsfondet vil kunne bidra til å gjøre en stor forskjell i utviklingsland. Foto: Hallvard Norum / NRK

«India alene planlegger å bygge ut ny energi på størrelse med hele dagens forbruk i EU bare de neste 20 årene.», skriver han i en pressemelding.

Thorleifsson vektlegger at Norfund kjenner markedene og kan håndtere risikoen ved å forvalte fondet.

«Nå får vi et nytt, tydelig mandat til å satse sterkere i markedene der klimaeffekten vil være størst», skriver han i en pressemelding.

«Milepæl»

Statsminister Erna Solberg (H) oppfordrer investorer til å gå sammen med Klimainvesteringsfondet når dette blir operativt.

– For å lykkes i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, særlig i Asia, må vi få med annen kommersiell kapital, sier Erna Solberg.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) beskriver etableringen av klimainvesteringsfondet som en «milepæl i norsk bistandshistorie».

- Vi vet at selv om vi gir én prosent til bistand, vil aldri verdens bistandsmidler alene løse globale utfordringer som klimaendringene, sier han.