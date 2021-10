Redningsaksjon i Kvam - fryktar tre personar har falle i elva

Tre personar skal ha forsøkt å kryssa Langvotnevatnet i båt søndag kveld.

Eit vitne såg båten bli teken av straumen, og ført nedover mot demninga og Tokagjelselva. Dei tre personane er ikkje lokalisert.

– Båten er ført nedover mot demningen før Tokagjelselva. Der er det ein foss og stor høgdeforskjell ned mot Norheimsund. Det er stor vassføring og stri elv, seier Ronald Drotningsvik, vaktkommandør ved 110-sentralen til NRK.

Vitnet sprang etter båten så langt det let seg gjera, og dei tre personane var i båten så lenge vitnet hadde auge på dei.

– Det er lokalt politi som koordinerer redningsaksjonen. Men det er svært dårleg vêr i området og det er ikkje mogleg å sette inn helikopter no, seier Per Hognaland, redningsleiar ved Hovudredningssentralen for Sør-Noreg (HRS) til NRK.

Både klatregrupper, dykkarar, Røde kors, politi, ambulanse og brannvesen på staden.