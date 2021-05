Reagerer på Hurtigruten si klimaomstilling: – Eit klimahavari

Hurtigruten hadde ikkje høve til å stilla til intervju, men pressevakt Tarjei Kramviken svarar følgjande på e-post:

Hurtigruten Norge har store miljøambisjoner for operasjonen vår langs norskekysten. Vi er nå i sluttfasen for forhandlingene om nye tekniske løsninger som vil kutte utslippene. MDG og Zero kritiserer oss uten å ha noen som helst kjennskap til planene våre.

Vårt mål er fortsatt å seile utslippsfritt. Men løsningene som MDG og Zero foreslår for våre skip, finnes ikke i dag. Det er heller ikke infrastruktur på land til for eksempel å lade i alle havner. Vi er også utålmodige etter at utviklingen skal gå raskere, og inviterer derfor Zero og MDG til en gjennomgang av planene våre, og hvordan vi sammen kan bidra til at hele skipsfarten raskere får på plass ny teknologi og grønne løsninger.

Hurtigruten har i mange år vist at vi tar vårt ansvar i klimakrisen på største alvor. Selv om det fortsatt er lov å seile på tungolje langs norskekysten, kuttet vi det ut for over et tiår siden. Vi har installert landstrøm på alle våre kystruteskip, og vi har bygd verdens første hybride cruiseskip. Nå skal vi også gjennomføre en stor miljøoppgradering av kystruteskipene våre. Vi er og skal være blant de ledende i vår industri.