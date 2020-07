Raja-ja til krisemøte: NFF frykter enormt frafall i bredde- og kvinnefotballen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kulturministeren svarte i en Twitter-melding onsdag ja til å møte NFF for å diskutere oppstart for breddefotballen og forbundets nye forslag til hvordan fotballen i de lavere divisjoner kan trene og spille på en trygg måte.

Fotballforbundet svarte at de ønsker gjerne å gjennomføre møtet på Teams, i tråd med koronarådene fra Rajas regjering.

Fire kvinnelag i Troms har trukket seg

Møtet kommer etter sterkt press fra idrettsorganisasjonene.

For mens toppfotballen ruller og barn og unge har kommet i gang med ordinær trening , er det fortsatt ikke klart når fotball og fullkontaktstrening på seniornivå i de lavere divisjonene for kvinner og menn kan komme i gang.

FHI har anbefalt oppstart tidligst 1. september, men idretten selv mener dette er urimelig sent i forhold til øvrig aktivitet i samfunnet som er kommet omtrent tilbake til normalen.

Uvissheten rundt oppstarten for de rundt 50.000 utøverne har allerede ført til at både mange lag og enkeltutøvere har gitt seg. Bare i Troms har fire kvinnelag gitt beskjed om at de ikke stiller lag i årets serie.

– Vi er redd for frafallet som allerede har begynt. Det er definitivt et frafall av påmeldte lag, og kvinnefotballen virker å være mest utsatt. Det syns vi er veldig synd, sier leder i NFFs medisinske råd, Marius Myntevik.

– Fotball er en stor del av folkehelsen vår. Det er den måten veldig mange holder seg i aktivitet på, og det ønsker vi å beholde, sier Myntevik, som til daglig jobber som lege i Sportsklubben Brann.

UVISS OPPSTART: Arna-Bjørnar, som spiller i 4. divisjon avd. 2 i Hordaland fotballkrets, vet ikke når de får komme i gang igjen med fullkontakttrening eller kamper. Her fra deres cupkamp hjemme mot Brann i fjor. Foto: Åsmund Gullachsen / NRK

– Klubbmiljøet kan forvitre

Sentralt i NFF frykter en at de strenge koronarestriksjonene kan ta knekken på kvinnefotballen. Ventetiden gjør det utfordrende å holde motivasjonen oppe hos spillerne, og både forbundet og klubbene er redd for at talenter nå forsvinner fra klubbene. I tillegg har inntektene forsvunnet.

– Et langvarig opphold gjør at vi risikere at klubbmiljøet forvitrer, sier direktør for utvikling og aktivitet i NFF, Alf Hansen.

Han legger ikke skjul på at han er bekymret over at man fortsatt ikke vet når seniorene kan får komme tilbake.

– Vi har mange skjøre klubbmiljøer, og det gjelder spesielt jentene. Nå blir det spesielt viktig å tenke på hva vi kan gjøre for at disse jentene fortsatt har lyst til å spille fotball.

12. mars stoppet NFF all breddefotball. Det innebar at det ble slutt på all form for trening, samlinger og kampaktivitet. 16. juni startet eliteserien opp igjen, tre måneder forsinket. 1. august kan barn og unge endelig spille aldersbestemte kamper igjen.

Vil kurse alle spillere i smittevern

NFFs medisinske råd har nå utarbeidet et forslag til hvordan breddefotballen kan starte opp igjen snart, samtidig som hensynet til smittevern blir ivaretatt.

– Erfaringene fra toppfotballen viser at fotballspillere har klart å leve under et regime hvor de holder seg unna smittefare på fritiden og gir tidlig beskjed om de blir syke. Det tror jeg også vi kan få til i breddefotballen, sier Marius Myntevik.

I forslaget legges det opp til at alle spillere må gjennomgå et nettkurs i smittevern før de får lov til å trene med fullkontakt.

– Ellers handler det om mye det samme som for oss alle sammen, å være forsiktige med hvor vi beveger oss. Regler vi alle burde være flinke til å følge opp, men som samfunnet er i ferd med å slippe litt opp på, sier Myntevik.

Fremskynder møte

Etter planen skulle NFF møte kulturdepartementet 10. august for å diskutere økonomiske støtteordninger og restriksjoner i fotballen. Nå jobber de for å fremskynde møtet.

– Målet er å komme i gang tidligere slik at sesongen starter før september, sa Hansen tirsdag.

Nå ligger det altså an til et møte mellom kulturministeren og NFF allerede denne uken.