Tirsdag møtte 23 000 spente festivalpublikummere opp på Koengen i Bergen for å se det amerikanske rapikonet Post Malone.

Solen skinte og stemningen var upåklagelig, ifølge BTs anmelder på stedet som skrev at: «Bergensernes jubel vippet nesten vippet ham av pinnen.»

Men ikke alt var fryd og gammen, ifølge arrangøren og politiet:

170 personer ble nektet adgang til konserten fordi de var ruset.

Allerede klokken 18 startet de å bortvise rusede og/eller uvørne unge mennesker fra konsertområdet. I løpet av kvelden steg tallet til 174.

En mann i 20-årene ble pågrepet etter han skal ha opptrådt voldelig mot flere personer på konsertområdet. Blant annet skal en fornærmet ha fått slått ut tenner.

Politiet bortviste totalt fire personer fra området for rus og bråk.

Gjennomsnittsalderen var lav under den etterlengtede konserten som har vært utsolgt i et halvt år.

– Det var mange relativt unge som hadde brukt mye rusmidler, sier politistasjonssjef Lars Morten Lothe ved Bergen sentrum politistasjon.

Ifølge politiet var det mange rusede aldersgruppen 16–25 år som kom tidlig til området.

23 000 PUBLIKUMMERE: Post Malone-konserten ble det største arrangementet på Koengen siden 2019. Foto: Oliander Taule

Ny trend etter pandemien

– Det har vært stillstand på to år, og et par årskull som ikke er vant med å være i store forsamlinger. Det bidrar til å prege det hele, sier daglig leder i Bergen live Frank Nes.

Selv om de aller fleste oppførte seg bra, omtaler han gårsdagens stemning som «føll på vårslipp» under det største arrangementet siden før pandemien.

– Publikum hadde gledet seg lenge og mange kjøpte billett for lenge siden. I tillegg var det mange tilreisende som var på konsert på Koengen for første gang, sier han og legger til:

– Det er mye testosteron, glede og mange har gjerne helt innpå litt for mye rett før de kommer inn. Så kommer virkningen senere. Vi opplever også at andre rusmidler blir brukt, sier Nes.

Han mener likevel tallene ikke er urovekkende høye:

– Dersom man bryter tallene ned vil det være tilsvarende to utkastelser på et utested med 400 gjester. Det er det ingen som ville reagert på, sier Nes.

Nes gir disse rådene til konsertivrige:

Les opp på informasjonen

Ta vare på hverandre, i vennegjengen

Drikke mye vann

Huske på at du kommer for å få en stor musikkopplevelse.

All den rusen som ikke er alkohol, som GHB, vit hva du får i deg. Ikke test ut ting, det er ikke smart.

GIR KLARE RÅD: Daglig leder i Bergen live, Frank Nes, gir en sjekkliste til unge konsertnytere. Foto: Bente Kjøllesdal

Politiet: – Flere nyter rusmidler på offentlig sted

I forkant av konserten hadde arrangøren oppskalert personellet på jobb. 75 vektere, rundt 50 verter, 100 fra TIF Viking bidro med innslipp, et 20-talls politifolk var til stede i tillegg til sykepleiere og leger.

Politistasjonssjef Lothe ved Bergen sentrum politistasjon understreker at de aller fleste publikummerne oppførte seg bra.

Han merker seg likevel den samme trenden som Nes:

UTVIKLING: Politistasjonssjef Lars Morten Lothe ved Bergen sentrum politistasjon, mener han ser en utvikling i at flere nyter rusmidler på offentlige steder. Foto: Mats Arnesen / NRK

– Det er vanskelig å generalisere, men vi ser en utvikling i at flere nyter rusmidler på offentlig sted. Det er mange unge mennesker som ikke har så mye erfaring med utelivet. Det å opptre beruset i offentlig rom er en ting å lære seg, sier Lothe.

Yngve Raad i Securitas, som var ansvarlig for vekterne under konserten, sitter igjen med samme inntrykk.

– Generelt kan si at vi opplevde at en god del kom til konserten sterkt beruset. Mange hadde nok hatt et litt for godt vorspiel, sier han, men legger til at det gikk bedre enn forventet:

– 99,9 prosent oppførte seg fint, og det var en forsvinnende liten andel som klarte å trøble det til.