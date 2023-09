Lørdag kveld skulle Eritreisk forening arrangere en feiring for å markere begynnelsen på frigjøringa fra Etiopia i 1993.

Men allerede under forberedelsene i Bergen sentrum dukket det opp motdemonstranter.

Det endte med at partene kastet stein og gjenstander mot hverandre og mot politiet. Fem ble arrestert.

Stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt forteller at de på forhånd var i kontakt med PST, men hadde ingen indikasjoner på at det skulle komme en så omfattende og voldelig motdemonstrasjon.

– Vi hadde ikke etterretning om den type motstand og voldskapasitet, at de kom skjult og fordekt var vi i det hele tatt ikke forberedt på, sier stabssjef Gustav Landro. Foto: Kaja Hauge / NRK

– Det var mer organisert, mer målrettet og det var ledet. Det var helt åpenbart noen som stod bak. De hadde en veldig voldsmotivasjon og kapasitet til å utøve vold, sier Landro.

Ifølge ham hadde politiet dimensjonert innsatsen etter den etterretningsinformasjonen de satt med.

Lav grunnbemanning

Nå mener Landro det er grunn til å se på grunnberedskapen til politiet i helgene.

– I forhold til det som skjedde, så var det åpenbart ikke nok folk på plass på forhånd. Jeg tror vi må se på grunnberedskapen vi har, så vi har større motstandskraft i akuttfasen når vi skal beskytte slike arrangement.

Politiet var forberedt på feiringen klokka 18.

Landro erkjenner at det var lite folk til å møte den første voldsbølgen før de fikk kalt inn flere.

Han mener at det er sårbart å basere seg på å kalle inn folk i helgen som egentlig har fri.

Han vil ikke fortelle hvor mange folk som vanligvis er på jobb i helgene, men etter at folk ble kalt inn, så var mellom 70 og 80 politifolk involvert på lørdag.

De var bevæpna med pistol, elektrosjokkvåpen, pepperspray, kølle og hund.

Overrasket over voldsbruken

– Vi er ikke overrasket over at folk fra Eritrea har ulikt syn på ting. Men vi er overrasket over den voldsmotivasjonen og den voldsbruken som de ser ut til å ville bruke mot sine egne landsmenn når de ikke klarer å bli enige om noe, sier Landro.

Nå skal politiet evaluere og etterforske volden.

– Frykter dere at det kan eskalere framover i Bergen?

– Det kan godt hende, men politiet gjør en innsats nå for å komme i dialog med begge disse miljøene og finne ut hvem som er lederskikkelser. Slik kan vi få fortalt dem hvordan det er å drive med protester i et liberalt demokrati, svarer Landro.

Politiet måtte bruke pepperspray mot demonstrantene. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

NRK har tatt kontakt med den eritreiske ambassaden i Stockholm og tilbudt dem å kommentere hendelsen. Det har de foreløpig ikke gjort.