– Ca. klokken 12.50 var en kollega ute på øvelse med en drone i Christieparken. Der observerte han en katt som kan minne om en serval, sier operasjonsleder Helge Blindheim i Vest politidistrikt.

Dyret stakk av og ut i en busk. Kort tid etter ble kattedyret observert en gang til, denne gangen ved bruk av varmesøkende kamera på drone.

– Det ble sendt en ny patrulje ut for å lete, men vi lyktes ikke med å få tak i den.

Politiets jakt etter dyret endte uten fangst tross at de var svært nær. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Katten har også blitt observert av beboere i området ved flere anledninger de siste dagene.

Politiet har forsøkt å varsle Mattilsynet om hendelsen, uten å ha kommet i kontakt med rette vedkommende.

– Langt unna en huskatt i utseende

Biolog Eli Knispel Rueness, som er ekspert på ville kattedyr, sier til NRK hun ikke synes katten ser ut som en serval. Hun sier det mest sannsynlig er snakk om en savannah-katt.

Savannah-katter er en blanding av en rasekatt og en serval.

– Savannah-katter ligner mye på servalen, men hovedforskjellene er at savannah-katten er mindre av størrelse, samt at størrelsen og formen på ørene er annerledes.

Savannahkatter vil ha mange av de samme egenskapene som til et vilt dyr. Dette dyret ble fotografert i Christieparken i Bergen mandag ettermiddag. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Femtegenerasjons savannah-katter er lovlig å ha i Norge. Rueness understreker at det ikke er mulig å se hvilken generasjon savannah-katt det er snakk om ut ifra bildene.

– Katten vi ser her er jo langt unna en huskatt i utseende. Men for å slå fast hvilken generasjon savannah-katt det er snakk om, må man nok ha en genetisk analyse.

– Passer ikke til å bo med mennesker

Biologen mener det er klart problematisk at noen forsøker å holde ulovlige dyr som husdyr.

– Dette er ville dyr. De er tilpasset et liv på savanner og passer ikke til å bo med mennesker. I naturen lever de alene, de er ikke sosiale dyr.

Hun forteller at disse kattene kan ha en uforutsigbar atferd, og understreker at det er en grunn til at det er forbudt å ha dem som husdyr. Dette handler på om dyrets velferd, samt at man ikke ønsker fremmede arter inn i norsk fauna, forteller Rueness.

Dyret ble observert med varmesøkende kamera på denne dronen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Ikke første gang

Det er ikke første gang det er observert et eksotisk kattedyr i Vestland.

I sommer ble det observert en helraset serval i Os i Bjørnafjorden, som er en nabokommune til Bergen.

Servaleieren er siktet i saken, men skjuler seg fremdeles med dyret.

– Det er nok derfor vi ble spesielt oppmerksomme på det når kollegaen vår så dyret på kamera. Det har nok noe å gjøre med den mediedekningen den servalen fikk tidligere, sier Blindheim.