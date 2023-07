Eieren av servalen i Os er siktet

For to uker siden ble et eksotisk kattedyr observert gatelangs i Os utenfor Bergen.

Dyret viste seg å være en serval, et afrikansk kattedyr som er ulovlig å ha i Norge.

Kvinnen som eide servalen ønsket ikke å melde seg eller levere inn dyret, og Miljødirektoratet anmeldte kvinnen til politiet.

Nå er hun siktet i saken.

– Det er en ung kvinne som er siktet i saken. Vi har ikke per nå lykkes å avdekke hvor servalen befinner seg, sier politiadvokat André Jacobsen.

Kvinnen er siktet for å ha brutt flere lover, deriblant viltloven og naturmangfoldloven. I hovedtrekk gjelder dette ulovlig innførsel og ulovlig husdyrhold av dyr.

Det var BT som først meldte om siktelsen.

Servalen ble observert av flere osinger torsdag 23. juni. Du trenger javascript for å se video. Servalen ble observert av flere osinger torsdag 23. juni. Video: Steffen Ljosheim

Foreslår å flytte til utlandet for å spare servalen

Mattilsynet sa til NRK i forrige uke at avliving trolig blir konsekvensen av den ulovlige innførselen av servalen.

Eieren innrømmer at hun har begått lovbrudd, men mener at servalen ikke må dø fordi hun gjorde noe galt. Hun sier at hun vil gjøre alt i sin makt for å beholde servalen.

– Jeg kan flytte til utlandet med han, om det kan være en løsning, sa hun i et intervju med Os og Fusaposten.

Da sa hun også at servalen heter Niño, er to år gammel, og kostet eieren 70.000 da hun kjøpte den.

Fakta om serval Ekspander/minimer faktaboks Servalen er en rovdyrart i kattefamilien.

Kattedyret er utbredt i Afrika, sør for Sahara.

Den forekommer på savanner, helst i tilknytning til vann.

Den har slank kropp med lange ben, lite hode, forholdsvis lang hals og store, avrundede ører.

Pelsen er oransjebrun med mønster av svarte flekker.

Den har gulaktige øyne med avlange pupiller.

Kroppslengden er 70–100 cm, halen 35–40 cm og den veier opp mot 20 kilo.

Normalt spiser servalen dyr opp mot 200-300 gram. Kilde: Store norske leksikon og Miljødirektoratet

Prioritert sak

Kvinnen sa til TV 2 forrige søndag at hun og servalen har gått i skjul.

Nå leter politiet etter henne.

– Det er en sak vi forsøker å prioritere. I første omgang etterforskes det for å finne ut hvor servalen oppholder seg, sier politiadvokat André Jacobsen.

– Er dette noe politiet bruker mye ressurser på?

– Vi bruker jo de ressursene som er nødvendige. Jeg vil understreke at det selvfølgelig er alvorlig, særlig med tanke på at det er et dyr som man må ha offentlig tillatelse for å ha, sier Jacobsen.

Politiet sier at det er sjeldent de får slike saker, og at det er liten risiko for folk med ulovlige kjæledyr å bli oppdaget.

– Da vil vi prioritere de sakene vi har kjennskap til, sier han.