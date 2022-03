– Det var ingen som kunne ukrainsk. Jeg måtte løpe rundt og oversette for alle. Både for Røde Kors og politiet, sier Mykhailo Tryndiuk.

Han er ukrainer og har bodd i Norge siden 2012. I tre uker har 31-åringen huset tre slektninger som flyktet fra Ukraina til Norge.

Slektningene fikk beskjed fra UDI om å møte opp på ankomstsenteret i Råde til et gitt tidspunkt.

Men da de møtte opp hadde ingen ved ankomstsenteret fått beskjed om at de skulle komme. Det tok 14 timer før de ble registrert, sammen med rundt 150 andre personer.

Tryndiuk beskriver situasjonen på ankomstsenteret som uholdbar. Foto: Håkon Hov Martinsen / NRK

Tryndiuk beskriver situasjonen som kaotisk.

– Ingen hadde informasjon om oss, jeg vet ikke hvor den informasjonen har endt opp. Men ingen klarte å finne oss i systemet.

Ved venteområdet var Tryndiuk den eneste personen som forsto både norsk og ukrainsk. Resultatet ble at han måtte fungere som tolk for over 50 forskjellige familier.

Vurderer å gå til retten

Ukrainsk forening mener det er kritikkverdig hvordan flyktningen blir møtt, Tryndiuk er selv medlem i foreningen.

– Slik det foregår i Norge nå, er skammelig. Krigen har nå vart i flere uker, og da er det rart at man ikke har klart å ordne bedre forhold, sier Tetyana Bondarenko.

Hun er daglig leder i Ukrainsk forening Øst-Norge. Nå varsler de å gå til rettssak mot UDI.

De krever en forbedring av forholdene på ankomstsentrene i Norge.

– Vi må se hva vi gjør videre dersom dette ikke blir hørt. Vi skal ha et møte neste uke hvor vi skal avgjøre dette og se om vi har nok bevisførsel. Vi utelukker heller ikke å gå rettens vei, sier Bondarenko.

UDI: – Utfordrende

Onsdag er det registrert rundt 650 asylsøkere ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Direktør for mottak og retur i UDI, Borghild Fløtre, sier til NRK at det er krevende når det kommer uanmeldte busser med flyktninger.

– Enkelte dager kan det komme opp over 500 personer på kort varsel. Når man da vet at Nasjonalt ankomstsenter har maksimum kapasitet på 1000, blir det utfordring.

Fløtre understreker at frivillige og ansatte gjør det de kan for å bedre situasjonen.

– Vi har stor forståelse for at dette er personer i en sårbar og vond situasjon og at det ikke er en positiv opplevelse å vente for lenge på registreringen.

Ber om strakstiltak

Røde Kors er blant organisasjonene som er til stede på ankomstsenteret. De mener det ikke er gjort nok for å bedre forholdene.

Leder for samfunnssikkerhet og beredskap Røde Kors, Anders Thorheim, ber om bedre forhold på ankomstsenteret. Foto: Olav A. Saltbones / Røde Kors

– Det vi er opptatt av er at de som kommer til Norge skal oppleve trygghet og tillit til det samfunnet de kommer til. Og sånn det er nå, mener vi det ikke er tilfredsstillende nok, sier leder for samfunnssikkerhet og beredskap Røde Kors, Anders Thorheim.

Thorheim mener det trengs strakstiltak.

– Når det er så mange millioner mennesker på flukt i verden til enhver tid, burde vi være bedre forberedt på å ta imot flyktninger enn det vi er i dag.

Mens NRK intervjuer Mykhailo Tryndiuk kommer folk forbi som takker han for hjelpen. Både frivillige og flyktninger.

– Jeg blir rørt når folk kommer og takker for at jeg har hjulpet. Det er jo det mennesker gjør. Vi hjelper til.