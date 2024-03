Påska nærmar seg med stormskritt, og nordmenn over heile landet er i ferd med å planlegge turar til hytter og fjell.

Men håpar du å ta helg trygt innlosjert i solveggen på hytta, har du inntil vidare best sjansar for det om hytta di ligg på Svalbard.

For sjølv om det vil vere periodar med opphald, særleg på Austlandet, er det fare for byer med nedbør over heile fastlandet.

Det fortel Tone Christin Thaule, som er statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt.

Meteorologane har sendt ut eit gult farevarsel om snøfokk i vestlege fjellområde, som gjeld frå torsdag kveld til laurdag formiddag.

– Har du tenkt deg på påskefjellet allereie fredag? Ver obs på at snø og kraftig vind gir snøfokk, skriv meteorologane.

Meteorolog Alexander Broberg Skeltved seier til NRK at han anbefaler å utsette bilkøyringa over fjellet til laurdag eller søndag.

Foto: Skjermdump / Meteorologisk institutt

Røff start på Vestlandet

I Sør-Noreg vil Vestlandet kjenne den røffe inngangen på påska mest, med mykje nedbør særleg dei første dagane.

Torsdag vil ein vindfront gi utslag i mykje vind, særleg langs kysten, og kanskje seinare også til fjells. Det vert kuling utanfor Stad, der det også er sjanse for ein liten storm.

Ikkje heilt i tråd med klassisk påskehygge, med andre ord.

Men det vil ikkje seie at påskeplanane treng gå i vasken. Til dømes har ein Helge Strøm, som er ute og handlar på Elvetorget i Førde.

– Spelar inga rolle, svarar han kontant på kor viktig påskevêret er for planane hans for den komande veka.

– Eg har ingen planar. Eg skal til Hamar og besøke dottera mi og eit barnebarn.

I bakkant av torsdagen kjem byer til å prege Vestlandet sør for Stad, medan dei vil vere noko meir spreidde i Møre og Romsdal og opp mot Trøndelag. Foto: Ruth Synnøve Barsten / NRK

Og så har han kanskje litt flaks vêrmessig også. Av landsdelane sørpå, er det nettopp Austlandet som vil ha minst nedbør fram til og med komande helg. Bygeværet er venta å halde seg mest på vestsida av fjella.

Litt regn må ein bu seg på også der, men det minkar truleg inn mot helga.

– Det vert nok litt skyer, og ikkje knallfint vêr, men det vert for det meste opphald, seier meteorolog Thaule.

I heile Sør-Noreg vil temperaturen halde seg godt inne på plussida på dagtid, men med kalde netter.

Mot slutten av helga er varmegradene venta å krype gradvis lågare, då vind nordfrå dreg kald luft med seg sørover. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Regn og vind også i nord

Heller ikkje i Nord-Noreg er det tid for å finne fram tøysko heilt enno. Også der kjem særleg vestsida til å vere utsett for nedbør.

Lågtrykk utanfor Lofoten, Troms og Finnmark kjem nemleg til å gi nedbør langs kysten, medan vêret lenger aust vert noko finare.

Fredag er lågtrykket utanfor Finnmark venta å flytte seg lenger aust, og gi rom for nordavind og sjansar for snøbyer i området. Samstundes vil vêret som har prega Vestlandet flytte seg til Nordland og gi både nedbør og aukande vind frå aust.

Nordavinden vil trekke sørover laurdag, og heile Nord-Noreg kjem til å vere utsett for vind og regn både laurdag og søndag.

– Det er hovudsakleg kysten og Finnmark som er mest utsett for byevêret, melder Thaule.

Medan lågtrykk og nedbør skal herje med fastlandsnoreg dei komande dagane, ligg Svalbard langt nok nord til å sleppe unna. Foto: Nina Didriksen / NRK

Iskalde vêrvinnarar

Er det berre solmengde du er ute etter, er det truleg til Svalbard du bør ta turen komande helg. Der er det venta vind frå aust, ingen nedbør og i verste fall eit delvis skydekke.

Men hugs tjukke klede, for der kjem temperaturane til å krype ned mot iskalde 24 minusgrader.