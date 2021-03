Over 50 studentar smitta i utbrot i Bergen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Over 50 personar tilknytt studentmiljøet i Bergen har fått påvist koronasmitte denne veka. Kommunen jobbar no på spreng med å kartleggje situasjonen og drive smittesporing. Assisterande smittevernoverlege Egil Bovim ventar at talet på smitta vil stige.

– Vi er ikkje kome så langt enno at vi ikkje kan seie at vi ikkje ventar fleire smitta, seier han til NRK.

Smittevernoverlegen ber studentar som framleis er igjen i Bergen om ikkje å reise heim på påskeferie til andre deler av landet.

– Kvar enkelt må tenkje grundig gjennom om det er lurt å reise. Viss du ikkje har veldig gode grunnar for å reise ut av Bergen, bør du bli der, er bodskapen hans.

16 smitta på treningssenter

Etter eit smitteutbrot på eit treningssenter i sentrum, vedtok byrådet laurdag kveld å stenge alle treningssenter i Bergen ut mars.

Over 16 har fått påvist korona etter å ha vore på treningssenteret, ifølgje BT.

– Vi ser at ein del av studentane som er smitta har vore på opptil fleire av treningssentera, og difor bestemte byrådet å stengje sentera nokre dagar for å hindre smittespreiing, forklarar Bovim.

JOBBAR PÅ SPRENG: Assisternade smittevernoverlege i Bergen, Egil Bovim, reknar med at det kjem fleire smitta. Foto: Anne B. Vassbotn, KoKom

– Ser alvorleg på situasjonen

Han seier at avgjerda til byrådet var rett, men han vedgår at det var ei vanskeleg avgjerd.

– Det å stengje treningssenter i påska, då det er lite anna å gjere, var ikkje ei lett avgjerd.

Bovim seier dei gjer alt dei kan for å hindre at smitten med det muterte viruset skal kome ut av kontroll.

– Vi ser alvorleg på situasjonen, og vi er opptekne av å kome i gang så fort som mogeleg med arbeidet så vi ikkje risikerer eit skikkeleg stort utbrot.

Heng saman med smitte på bedehus

41 personar blei sette i karantene fredag etter å ha trent i same gruppetimar som ein person som fekk påvist smitte ved eit anna treningssenter.

Smitteutbrotet blant studentane vert ikkje kopla berre til treningssentera, men det er også koplingar til smitten i bedehusmiljø på Askøy og Øygarden, ifølgje Bovim.

– Vi ser på dette som eitt stort utbrot, men i kyrkjesamfunna har vi fått oversikta, seier han.

Søndag ettermiddag er det ikkje aktuelt å innføre nye tiltak i Bergen, men Bovim utelukkar det ikkje, om smitten held fram med å auke.

– Vi håpar ikkje det, men dette må vi vurdere frå dag til dag.

Oppsving i smittetala

Smittetala har lenge vore relativt låge i Bergen, men fekk ein ny oppsving frå onsdag denne veka, med ein førebels topp på 44 smitta torsdag.

Samstundes har testtala slått alle rekordar, og var torsdag på 3408 personar.

Søndag var talet på nye smitta nede på 24. Dei fleste er i 20-åra.

– Førebels har vi ikkje fått den store tredje bølga her i Bergen. Vi jobbar no iherdig med å forhindre den og håpar at dette tiltaket bidreg til det, seier byrådsleiar Roger Valhammer om nedstenging av treningssentera.