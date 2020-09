Opptrapping av streiken vil lamme busstrafikken: – Ikke reis hvis ikke du må

Busstreiken har pågått i Oslo og Viken siden søndag. Men på lørdag får reisende over store deler av landet merke konsekvensene, hvis det ikke blir en løsning.

I praksis betyr dette at all ordinær busstrafikk i fylkene Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark vil bli tatt ut i streik.

– I tillegg rammes rutene til Boreal i Kristiansand og Nordland. Mange ekspressruter blir rammet, men ikke alle, sier faglig sekretær Peter Hansen i Fellesforbundets tariffavdeling til NRK.

Båtruter, jernbane, trikk og bybane blir ikke rammet av streiken.

– Fylkene Innlandet, Telemark og Vestfold og Møre og Romsdal blir veldig lite berørt. Unntaket er områdene som kjøres av Boreal, sier Hansen.

– Alt stopper opp

Til sammen 8300 bussjåfører vil være i streik fra lørdag. Det er rundt 4500 flere enn de som allerede er i streik.

Det nye storfylket Vestland er et av områdene det all busstrafikk blir lammet.

– Hovedbildet er at det ikke blir noen drift. All busstrafikk stopper opp, sier fylkesrådmann Rune Haugsdal i Vestland fylke.

Det kommer også tydelige advarsler fra selskapene Skyss og Kringom, som har ansvaret for kollektivtrafikken i fylket.

– Fra lørdag må alle gå ut fra at deres buss ikke går. Bybanen blir ikke rammet av streiken, og hurtigbåter og tog vil også gå som normalt. All busstrafikk i regi av Skyss og Kringom vil bli berørt, inkludert skoleskyss, sier direktør Målfrid Vik Sønstabø.

TETT MED FOLK: Konsekvensene var tydelige mandag morgen, da mange i Oslo tok t-bane i stedet for buss. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

– Unngå å reise

Dermed er det ventet et enormt press på Bybanens ene linje, samt på lokaltog og hurtigbåter, ikke minst fra mandag morgen.

Selskapet er derfor krystallklar i oppfordringen til alle reisende i Bergen og de øvrige kommunene i fylket:

– Ikke reis med mindre du må. Og da må du velge en annen måte å reise på, sier Sønstabø.

Bussjåførene streiker for bedre arbeidstidsordninger, høyere lønn og bedre sikkerhet.

Oppfordrer til hjemmekontor

Yrkestrafikkforbundet ber folk som blir rammet av busstreiken om å jobbe hjemmefra, hvis de kan.

– Streiken har påvirket Oslo ganske mye, men mange har valgt hjemmekontor, sier kommunikasjonssjef Tormund Hansen Skinnarmo i forbundet.

Han understreker at de har unnlatt å ta ut helsetransporter i streik, og påpeker at taxiene vil kunne transportere mange som har viktige ærender.

Han lover også at forbundet vil være raske til å gi dispensasjon hvis det er fare for liv og helse.

Skinnarmo kjenner ikke til at det har vært noen kontakt mellom partene, siden streiken var et faktum.

KREVER MER PENGER: Regionleder Trude Valle i Yrkestrafikkforbundet sier streikeviljen er stor. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Krever industriarbeiderlønn

Bussjåførene streiker for bedre lønn. Kravet er få samme lønn som industriarbeiderne.

– Alle tilbakemeldingene tyder på at streikeviljen er på topp. Situasjonen må snus for bussjåførene. Vi kan holde på helt til det kommer en løsning på bordet. Vi håper at arbeidsgiver tar kontakt og forsøker å komme oss i møte, slik at vi raskest mulig får avsluttet streiken, sier Skinnarmo i Yrkestrafikkforbundet.

Regionleder i Yrkestrafikkforbundet Trude Valle bekrefter at streikeviljen er stor.

– Vi har ikke streiket på 22 år. Men nok er nok. Vi har ventet lenge nå, sier Valle til NRK.

Partene i konflikten er NHO Transport, på arbeidsgiversiden. På arbeidstakersiden står Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet.