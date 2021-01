Streik råkar rusomsorg og barnehagar

Årsaka er brot i meklinga mellom Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Parat og NHO om løns- og arbeidsvilkår for tilsette innan helse og velferd.

Streiken råkar blant anna fleire av Frelsesarmeen sine bedrifter rundt om i Noreg, blant anna Bakkegaten rusomsorg i Bergen.

Den gjeld også ei rekkje ulike barnehagar, asylmottak, butilbod og rehabiliteringssenter i heile landet.

– Vi er skuffa. Vi ønska ikkje konflikt, men opplever at NHO ikkje har vilja komme oss i møte på nokon punkt. Det endar då opp med at vi må ta i bruk det kraftigaste kampmiddelet vårt, streik, seier Fagforbundet sin forhandlingsleiar Anne Green Nilsen til Fagbladet.

Desse er tatt ut i streik: Birralee International Kindegarten Trondheim AS Barnehage 6 Trøndelag ECURA BO OG HABILITERING AS Ekne 1 Trøndelag FRELSESARMEEN Regnbuen Barnehage 17 Oslo FRELSESARMEEN Rusomsorg Bakkegaten 2 Vestland FRELSESARMEEN Auglendsdalen Barnehage 8 Rogaland FRELSESARMEEN Trollstua Barnehage 4 Viken FRELSESARMEEN Solgry Barnehage 2 Viken FREMTIDEN BARNEHAGE EIENDOM AS Barnehage 1 Vestland Grenland folkehøgskoles barnehage as Barnehage 8 Vestfold/Telemark HERO Norge AS Trondheim mottak 1 Trøndelag HUMAN CARE BO AS Salangen 1 Agder HUMAN CARE UNG AS 3 forskjellige arbeidssteder-Kontor Kristiansand, Kontor Arendal og Farsund 4 Agder Norlights Montessoribarnehage Drammen AS Barnehage 2 Viken OPPTRENINGSSENTERET I FINNMARK - 864926 14 Tromsø/Finnmark RINGEN REHABILITERINGSSENTER AS 5 Innlandet Stiftelsen FINNMARKSKOLLEKTIVET AS 2 Tromsø/Finnmark

Vil trappe opp streiken

Fagforbundet har varsla at dei vil trappe opp streiken dersom det ikkje kjem til noko semje mellom partane.

Totalt vil 124 arbeidstakarar bli tatt ut i streik frå 14. januar.

Parat sin forhandlingsleiar, Kjell Morten Aune, seier til Parat24 at hovudmålet var å få til ei større grad av likeverd i lønns- og arbeidsvilkår mellom offentlege verksemder innan velferdsområdet og private velferdsaktørar.

– Dessverre viste NHO og landsforeiningane ikkje tilstrekkeleg vilje til å komme oss i møte under meklinga, seier Aune.

Meiner dei har dårlegare lønsutvikling

Til NTB seier NHO at dei ikkje synest det er ansvarleg av Fagforbundet og Parat å gå ut i streik no.

– Vi reagerer på at Fagforbundet vel å ta ut barnehagane, barnevern og omsorgsbedrifter i streik no, seier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Bakgrunnen for konflikta mellom arbeidstakarane og arbeidsgjevarane er at Fagforbundet meiner at deira medlemer har sakka etter lønsmessig over fleire år, samanlikna med andre grupper.

– Vi har prøvd å få til eit ansvarleg streikeuttak. Men når vi går til streik som er det kraftigaste kampmiddelet, så går det jo utover nokon, slår Green Nilsen i Fagforbundet fast.