To av de smittede hører hjemme i Øygarden kommune. Det er snakk om to voksne personer som kom tilbake fra Sør-Afrika 20. november, opplyser smittevernlege Bjørg Møllerløkken.

Dette var før det ble innført plikt om karantenehotell for reisende fra landet.

Kommunen ble orientert om de to positive prøvene før helgen. De smittede er i bedring, ifølge smittevernlegen.

Smittevernoverlegen sier at de har oversikt mellom 30 og 40 nærkontakter. Noen av disse er tilknyttet en barnehage hvor en avdeling har mottatt varsel om å teste seg.

– Vi har aldri kontroll, for dette er en pandemi. Men vi har oversikt, sier Møllerløkken.

Helsedepartementet hastekalte inn til pressekonferanse om omikronvarianten i dag.

– Jeg kan forstå at det virker skremmende på noen, men vi har vært forberedt på dette og har planer for å håndtere smitte umiddelbart, sier Kjerkol.

ØYGARDEN: I Øygarden har to personer fått stadfestet smitte med omikronvarianten av koronaviruset. Ordfører Tom Georg Indrevik orienterte om situasjonen på en pressekonferanse onsdag. Foto: Marit Hommedal / NTB

Omikron også påvist på Gardermoen

I tillegg til de to tilfellene i Øygarden bekrefter FHI at foreløpige analyser tyder på at to ytterligere personer som har landet på Gardermoen har fått påvist omikron-varianten.

De har reist fra Sør-Afrika til Norge på to ulike fly mellom 26. og 28. november, og er isolert på karantenehotell.

Folkehelseinstituttet jobber med smittesporing på de aktuelle flyvningene.

I tillegg til de to på Gardermoen, sier bydelsoverlege Tine Ravlo til VG at det er høy sannsynlighet for at et smitteutbrudd på Frogner i Oslo er omikronvarianten.

– Vi forventer melding om flere tilfeller av omikron de nærmeste dagene, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

VENTER FLERE: Avdelingsdirektør Line Vold i FHI venter at det kommer flere omikrontilfeller i Norge de neste dagene. Foto: Berit Roald / NTB

Uviss vaksinevirkning

Omikron-varianten ble først oppdaget i Sør-Afrika. Den er nå registrert i minst 17 land, deriblant Sverige, Danmark og Storbritannia. Vold forteller at selvom varianten kan bli dominerende i Sør-Afrika, så er det ikke gitt at det samme vil skje i Norge.

Mye er uvisst om varianten, blant annet hvor godt de nåværende vaksinene virker mot den. Det er lite sannsynlig at varianten gir mer alvorlig sykdom enn deltavarianten.

– Vi regner fortsatt med beskyttelse mot alvorlig sykdom, sier Vold.

Hun forteller at de anser vaksinasjon som det viktigste verktøyet for å motvirke smittespredning.

Varianten har fått Norge og flere andre land til å stenge for flyginger fra Sør-Afrika og nabolandene sør på kontinentet, og det har nærmest vært et tidsspørsmål før varianten også ble påvist i Norge.

– Det er ikke overraskende at vi nå har fått påvist de første tilfellene av omikron-smitte også i Norge. Sammen med FHI og Helse- og omsorgsdepartementet vil vi nå følge situasjonen nøye fremover. FHI og Helsedirektoretat vil løpende gi råd til de berørte kommunene om hvordan situasjonen skal håndteres videre fremover, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK.