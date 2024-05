Nytt avslag på lakseforsking i Masfjorden

Havforskingsinstituttet får ikkje lov til å setja ut såkalla genredigert laks i merdar i sjøen. Det har Vitskapskomitéen for mat og miljø bestemt i dag. Komiteen har vurdert saka to gonger, og har begge gongane kome til same resultat. Dei meiner miljørisikoen for at villaks blir steril er for høg. Havforskinga ville undersøkja korleis genetisk steril laks greier seg i sjøen.