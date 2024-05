Forsker: Du er ikke så god til å multitaske som du tror

Det nærmer seg eksamenstid og utenfor lesesalen på Blindern sitter studentene Solveig Bjørnebøle og Anna Pauline Duesund. De merker at konsentrasjonen er vanskelig å finne i studiehverdagen.

– Det går dårligere og dårligere med konsentrasjonen. Det er mange andre ting som tar opp tid, som alle varslingene på mobilen, sier Bjørnebøle.

– Det går helt middels. Jeg tror jeg får gjort mye mer enn jeg egentlig klarer. Så det er litt frustrerende, sier Duesund.

Nevropsykolog Jan Stubberud tror vi ikke utnytter vår konsentrasjon godt nok.

Jan Egil Stubberud, er professor i kognitiv og nevropsykologi, ved Universitetet i Oslo.

– Vi kunne utnyttet konsentrasjonen vår bedre om vi var bedre til å gjøre en ting av gangen. Jeg leste om et eksperiment i USA, hvor man så at amerikanske studenter i gjennomsnitt holdt konsentrasjonen i 65 sekunder før de skiftet fokus. Det sier noe om hvor raskt vi bytter fokus.

Hvordan skal vi konsentrere oss?

Tilgangen på mye informasjon har gjort at vi lett mister informasjonen vi tar inn. Det kan være fordi det koster hjernen å skifte fokus hele tiden, forteller Stubberud.

Det er mobiltelefonen som lettest får oss til å skifte fokus, forklarer forskeren. Foto: Lea Leivestad Scharff

– Vi er flinkere til å gjøre en ting av gangen, for det å skifte fokus, eller oppgave, det har en kostnad. Når du skifter fokus bruker du lengre tid til å hente deg inn på et nytt tema.

Ifølge forskeren er det dermed ikke så lurt å multitaske.

– Vi overvurderer vår evne til å multitaske. Det kan være tilfredsstillende å tenke at vi klarer mer. Men kvaliteten på de ulike tingene vi gjør vil ofte ikke være så bra om vi gjør flere ting på en gang.

Prøver ut forskjellige ting

Bjørnebøle og Duesund hører begge på musikk når de skal konsentrere seg.

– Jeg hører på veldig høy barokkmusikk. Det funker fordi det blokkerer alle sanser. Da kan jeg klare å konsentrere meg litt, sier Bjørnebøle.

Det er flere på lesesalen som er enige i at det er vanskelig å konsentrere seg. Foto: Lea Leivestad Scharff

Duesund hører på rock når hun skal konsentrere seg.

– Når jeg hører på rock føler jeg at jeg klarer å blokke ut mye som kan forstyrre, men det varer bare i 30 minutter før jeg får helt nok, sier hun.

Men fungerer dette? Her er forskeren sitt svar:

– Å lytte til musikk når man studerer eller jobber vil sannsynligvis ikke påvirke alle på lik måte. Musikk kan øke fokus og konsentrasjon for noen, men for andre kan det være distraherende, sier Stubberud.

Videre forklarer han at hjernen har begrenset korttidsminne, og musikk kan for noen redusere kapasiteten tilgjengelig for læring.

– Så, lav musikk uten tekst kan kanskje være en fordel hvis man skal lære noe når man hører på musikk.

Forskerens tips til hvordan du kan konsentrere deg bedre: Ekspander/minimer faktaboks Gjør en ting av gangen.

Benytt deg av ulike mindfulness øvelser, hvor du øver på å ha fokus på her og nå.

Planlegg når du skal konsentrere deg. Og at du setter deg et realistisk mål.

Bryt ned det du har tenkt til å gjøre i flere biter, for å gjøre det mer håndterlig.

Øv på konsentrasjonen med pusteøvelser, øvelser der du kun tenker på pusten.

Skru av telefonen når du skal gjøre noe som krever ditt fulle fokus.

Hva fungerer?

Noe som får de to medstudentene til å konsentrere seg, er når de må jobbe under tidspress.

– I eksamensperioden kan jeg sitte i mange timer på lesesalen. Da må jeg konsentrere meg for å få ting gjort, sier Bjørnebøle.

Foto: Lea Leivestad Scharff

Forskeren sier det er veldig individuelt hvem dette funker for, fordi det er forskjellig hvordan vi håndterer stress.

– For noen vil kort tidsfrist bidra til at man ikke prokrastinerer og konsentrer på målet, disponerer tiden bedre, og opplever økt oppmerksomhet og konsentrasjon. Mens det for andre er ekstra krevende med økt stress, som kan påvirke hukommelsen vår negativt og forstyrre tenkingen vår, slik at vi tar dårlige avgjørelser når vi er stresset, sier Stubberud.