Dronebilder fra i går kveld viste gjenstander som trolig kan knyttes til de tre som er savnet i Tokagjelet i Kvam.

– I dag ble det funnet klær som stemmer overens med klærne som de savnede hadde på seg, forteller innsatsleder i politiet Svein Valland Laupsa onsdag kveld.

Klærne ble i dag lokalisert og hentet opp.

Kan befinne seg i toppen av gjelet

Politiets hovedhypotese er at de savnede ble tatt av strømmen og havnet utfor fossen som har et fritt fall på rundt 15 meter. Og at de deretter har forsvunnet nedover elven.

Politiet har flere teorier om hvor de savnede kan befinne seg. Det nye funnet av klærne styrker teorien om at de kan være like under den høyeste fossen oppe i Tokagjelet.

– Det kan stemme overens med teorien om at de savnede befinner seg øverst i gjelet, sier Laupsa.

FORSVANT HER: Båten med de tre personene og en hund forsvant utfor terskelen i elva søndag kveld. Foto: Cato Kristensen / NRK

– Dere var helt fantastiske

Tidligere i dag gikk politiet ut med navn og bilde på de savnede.

De savnede etter ulykken er:

Ruth Wathne (68)

Nils Johan Bårdsen (72)

Kjell Arne Pedersen (64)

SAVNEDE: Private bilder av ekteparet Ruth Wathne og Nils Johan Bårdsen, og vennen Kjell Arne Pedersen.

En person med relasjon til de savnede ble vitne til at personene, sammen med familiehunden Leo, ble tatt av strømmen i vannet og ført mot fossen. De har pleid å krysse elven på samme sted som de gjorde søndag kveld.

De tre personene var bosatt på Askøy, nabokommunen til Bergen. De tre har blitt beskrevet som sjø- og fjellvante folk med en relasjon til hverandre.

Tomas Wathne Bårdsen, sønnen til Ruth Wathne og Nils Johan Bårdsen, har onsdag lagt ut en melding på Facebook. Der takker han for støtten de siste dagene. Han beskriver foreldrene sine som fantastiske.

– Dere var de beste foreldrene man kunne ønske seg. Jeg kommer til å savne dere, skriver han.

Krevende forhold

Politiet beskriver redningsaksjonen som krevende. Spesielt den alpine redningsgruppen opplever at porøs fjellgrunn gjør arbeidet vanskelig.

Onsdag har overflatedykkere fra Kvam brann- og redningstjeneste gjennomført søk i elven ved Movatnet og oppover.

– Strømmen i vannet endrer seg raskt, slik at ting i vannet flyttter på seg. Områder som er gjennomsøkt kan derfor måtte undersøkes på nytt, sier Laupsa.

De neste dagene er det ventet store mengder nedbør, og søket beskrives som svært krevende.

Det ble også satt opp en kastenot i Steinsdalen, for å hindre at eventuelle gjenstander skulle føres ut i Hardangerfjorden. Denne ble fjernet grunnet fare for at det kunne ryke på grunn av høy vannføring.