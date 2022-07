Ny test slår alarm om berøringsskjermar i bil

Rikard G. Knutsen, Opplysningsrådet for veitrafikken

– Korleis berøringsskjermar i bil påverkar oss, er eit av områda vi er nøydde til å få betre kunnskap om. Mykje tyder på at det kan vere lurt at det kjem på plass noko grad av standardisering, og at viktige funksjonar er lett å finne fram til. Fleire bilar tilbyr også no talestyring av funksjonar og det er eit godt verkemiddel for å avgrense skjermbruken i bilen.

– Det er jo godt kjent at mobilbruk er svært trafikkfarleg. Dette blir no bøtelagt veldig strengt og vi kjem jo ikkje bort frå at det å måtte fokusere på skjerm i bilen over noko tid er samanliknbart med mobilbruk.