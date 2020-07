Ny metode gir håp om bedre kreftbehandling for pasienten

Tor Oen fra Bergen har hatt fem ulike kreftdiagnoser, og har vært pasient på Haukeland universitetssjukehus (HUS) i fem år.

Nå gjenstår bare leukemi-diagnosen.

Diagnosen vil legene forsøke å få bort ved å sprøyte inn et helt nytt radioaktivt sporstoff i kroppen til Oen.

Oen er en del av forskningen på effekten det nye sporstoffet, som gir legene raskere svar på om kreftbehandlingen virker.

– De behøvde ikke spørre meg mange ganger før jeg sa ja, sier Oen.

FÅR RASKERE SVAR: Tor Oen fra Bergen har hatt fem kreftdiagnoser. Oen er den første pasienten til forskerne på sykehuset. Foto: Kaja Hauge / NRK

Kan vurdere ny kur tidlig

Det nye radioaktive sporstoffet oppdager spredning av kreft i kroppen. Stoffet blir enklere tatt opp i celler som deler seg hurtig.

Det gjør det mulig å raskt se hvordan kreften til Oen responderer på behandlingen på bilder tatt av en PET-maskin.

Dette er det nye sporstoffet Ekspandér faktaboks Det nye sporstoffet heter F-18-FLT, og er et radioaktivt legemiddel.

PET- senteret, som er underlagt Radiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus, er de eneste i Norge som produserer det nye radioaktive legemiddel F-18-FLT.

Sporstoffet er godkjent av Statens legemiddelverk til klinisk bruk.

Bruken av F-18 FLT er testet på Radiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus i samarbeid med Universitet i Bergen og Høgskolen på Vestlandet, i tillegg til andre nasjonale og internasjonale institusjoner.

– Dette er et nytt sporstoff som skal gi oss mer informasjon om hvordan pasientens krefttilstand er, og om den gitte kreftbehandlingen virker som man ønsker, sier Cecilie Brekke Rygh, forskningskoordinator og prosjektleder ved Radiologisk avdeling på Haukeland.

– Vi ønsker å undersøke pasienten med dette sporstoffet veldig tidlig i behandlingsløpet, slik at de som ikke viser respons på behandlingen kan få en annen type, sier hun.

LEDER: Cecilie Brekke Rygh, forskningskoordinator og prosjektleder på radiologisk avdeling på HUS, leder forskningen på det nye sporstoffet. Foto: Kaja Hauge / NRK

Ved hjelp av PET-maskinen vil forskerne kunne se både spredning og størrelse på kreften.

Dette er en enklere metode enn dagens vanligste metoder, som kan være prøver av vev eller CT-bilder.

Vurderer effekt etter første kur

2018 er siste årgangen Kreftstatistikken har komplette data for. De siste fem årene fikk nær 170.000 norske menn og kvinner påvist kreft. I dag overlever tre av fire sykdommen.

Vellykket kreftbehandling henger sammen med hvor tidlig kreften blir oppdaget. Derfor hjelper det å få raskt svar på hvordan kreften responderer på behandlingen.

Håpet til forskerne er at pasienter slipper å gå til krevende behandling unødvendig lenge. Sporstoffet gjør det også mulig å stille bedre diagnoser.

– VI kan gjøre en vurdering av behandlingen etter kanskje bare én kur med cellegift, mens man tidligere måtte gjøre dette etter fire til åtte behandlinger, sier Nina Kleiven-Madsen, leder for PET-senteret på Haukeland.

TILPASSET BEHANDLING: Nina Kleven-Madsen, leder for PET-senteret på Haukeland, sier pasienter raskere kan få pasienttilpasset behandling. Foto: Kaja Hauge / NRK

Bedre enn dagens metode

Forskerne håper at den nye metoden vil føre til færre bivirkninger for Oen og andre pasienter. Metodene for bruken av sporstoffet er utviklet i Bergen, og sporstoffet er allerede godkjent av Statens legemiddelverk.

Stoffet blir testet i Norge for første gang på Haukeland i høst.

Oen er en del av et større studie som starter denne høsten, som er et samarbeid mellom Helse Bergen, Universitet i Bergen og Høgskolen på Vestlandet.

Oen har vært igjennom både operasjoner og cellegiftkurer i kreftbehandlingen.

– Jeg har hatt såkalte hestekurer. Jeg sliter med senvirkninger som sovende bein. Det er nesten som å dra rundt på to tømmerstokker, sier han.

Behandlingen gir håp for fremtiden til Oen.

– Sønnen min kaller meg for Jan Baalsrud. Han hadde ni liv, vet du.