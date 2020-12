Norske Annie knuser Taylor Swift i Billboard-kåring

Anne Lilia Berge Strand, bedre kjent som Annie, gjorde comeback med albumet «Dark Hearts» i 2020.

Bergensartisten høstet gode kritikker fra norske musikkanmeldere med terningkast 6 i VG og 5 i BT.

Men i USA topper artisten og DJ-en en gjev liste. Musikkmagasinet Billboard har nemlig plukket ut «Dark Hearts» som et av de 25 beste popalbumene på kloden i 2020.

Og blant magasinets lesere leder hun nå avstemmingen med god margin.

Med over 30 prosent av stemmene legger hun artister som Taylor Swift, Shawn Mendes, Dua Lipa og Lady Gaga bak seg på listen.

– Det er utrolig gøy og veldig morsomt. Jeg er stor fan av mange av disse artistene, så det er helt fantastisk. Jeg har nesten ikke ord, sier Annie.

Fått mye oppmerksomhet

Det er journalistene i Billboard som først satte albumet hennes på listen over årets 25 beste popalbum.

Etter avstemmingen ble kjent har hun sett at albumet har fått mye oppmerksomhet.

– Det har spredt seg videre. Det er til og med folk som har oppdaget låtene etter denne avstemmingen, sier hun.

2004: Annie gjorde stor suksess med låtene «Chewing Gum» og «Heartbeat», som begge kom ut på albumet «Anniemal» i 2004. I år gjorde hun comeback. Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Personlige tekster

Albumet er Annies tredje album, men det første på lenge.

For debutalbumet «Anniemal» fra 2004 vant hun Spellemannprisen for årets nykommer.

Men lenge før det hadde låtene hennes blitt spilt på internasjonale klubbscener.

I 1999 slapp hun låten «The Greatest Hit» sammen med Tore «Erot» Kroknes, som hun også var ungdomskjæreste med.

To år senere døde Kroknes, bare 23 år gammel. På «The Streets Where I Belong», en av singlene fra det nye albumet, synger hun om ungdomskjæresten sin.

– Godt og solid album

I et intervju med Kulturstripa på NRK P2 i november fortalte hun om da hun kom tilbake til Bergen etter å ha bodd i utlandet, og begynte å se tilbake på minnene fra byen.

– En stor del av det var de årene med Tore. Det ble en inspirasjon for å gå igjennom både de gode opplevelsene og de tøffe periodene, sa hun.

Annie tror at albumets rolige musikalske uttrykk passer bra til 2020, og at det kan forklare hvorfor det slår an.

– Først og fremst tenker jeg at det er et ganske godt og solid album. Det er et rolig album som på en måte definerer 2020. Det er ikke noe dansealbum, men et album man hører på når man slapper av hjemme, sier hun.