– Dette er en festdag. I Norge har vi noen av verdens mest spektakulære togreiser. Med nye fjerntog fra 2027 ligger alt til rette for å ta opplevelsen, komforten og kvaliteten for de reisende til et helt nytt nivå.

Det sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog AS, i en pressemelding fredag formiddag.

Norske tog er et statseid selskap som tilbyr utleie av tog for persontrafikk-operatører i Norge.

Bygges i Sveits

Det er sveitsiske Stadler som skal levere togene. Selskapet er en av Europas ledende leverandører av tog, og har nylig levert 150 tog av typen Flirt til Norge.

I tillegg til de 17 togene, er det opsjoner for å kjøpe inntil 100 nye tog. Om det finnes penger til å kjøpe så mange, er avhengig av bevilgningene til Norske tog over statsbudsjettene i årene fremover. Målet til Norske tog er å kjøpe over 250 nye tog, for mellom 30–50 milliarder kroner, frem mot 2033.

De første togene kommer på Bergensbanen, og deretter på Sørlandsbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen frem mot 2028. Fordelingen blir slik:

Bergensbanen – 7 tog

Sørlandsbanen – 3 tog

Dovrebanen – 3 tog

Nordlandsbanen – 4 tog

TO GENERASJONER: Slik ser dagens tog ut. Flirt-toget til høyre er i trafikk på Bergensbanen nå. Norge har nylig fått levert 150 av disse, som også er produsert av sveitsiske Stadler. Foto: Thomas Hellum / NRK

– Best på pris og kvalitet

De nye fjerntogene vil ha en topphastighet på 200 km/t. Hvert togsett vil bestå av åtte vogner med en total kapasitet på opptil 542 sitteplasser per tog.

– Vi har hatt dialog med ulike leverandører. Fire av dem fikk delta i konkurransen om oppdraget, sier senior prosjektleder Sille Svenkerud Førner i Norske tog til NRK.

Til sammen har det vært rundt 1400 krav som aktuelle leverandører må eller bør oppfylle.

– Stadler er absolutt best på pris og kvalitet. De er så tett opptil våre krav som vi kan håpe på, sier hun.

NYE LØSNINGER: Togene skal være mer fleksible innvendig, og mer komfortable enn dagens tog. Foto: Norske tog

Bedre komfort

Produksjonen av de nye togene starter etter planen i 2024.

– Så starter vi testkjøring, noe som ofte skjer på Finse. Målet er at det første toget kjører i rute på Bergensbanen i desember 2026, seier Sille Svenkerud Førner.

Både komfort og fleksibilitet skal bli bedre, ifølge Norske tog.

– Det blir et bredere sovetilbud med både liggestoler, 2-sengskupeer og 4-sengskupeer. Sovekupeene vil på dagtid kunne gjøres om til lukkede sittegrupper for både familier og forretningsreisende, og liggestolene vil kunne benyttes hele døgnet, sier administrerende direktør Øystein Risan.