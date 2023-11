Noreg vil ta leiarskap etter «superpinleg» hending

I anledning klimatoppmøtet COP28 i Dubai ber vi, som medlemmer av det vitenskapelige samfunnet, deg om å gjenopprette Norges klimalederskap. Dette kan bare oppnås om du forplikter deg, på tilsvarende måte som vårt naboland Danmark, til en sluttdato for utvinning av olje og gass. Et første skritt på den veien er nå å avslutte ny utvinning av olje og gass i Norge, samt stopper Equinors investeringer i nye olje- og gassprosjekter i utlandet.

Samlet bryr vi oss dypt om likeverd, og om integritet. Å ha integritet krever at vi gjør som vi sier, forankret i verdier som er sentrale for Norge og for regjeringen du leder. På toppmøtet for klimaambisjoner i september kom FNs generalsekretær António Guterres med en klar oppfordring til verdens ledere om å øke sine ambisjoner og komme med troverdige omstillingsplaner for energi, som inkluderer forpliktelser slutt på ny kull, olje og gass ved toppmøtet. Norge ble nektet en plass på talerstolen, et tydelig budskap om at Norge ikke blir sett på som en troverdig klimaaktør så lenge vi fortsetter å lete etter mer olje og gass.

Forskning viser at en grønn omstilling starter med evnen til å forestille oss et alternativ, for så å igangsette endringsprosessene. Norge har en unik mulighet til å vise at vi er modige nok til å handle og til å lede det grønne skiftet som verden må gjennom. Ved å investere ressursene, kompetansen og erfaringen vår i å bygge en fornybar fremtid vil vi ikke bare levere på vårt globale ansvar, men sikre morgendagens grønne arbeidsplasser her hjemme. Studier av de økonomiske effektene av å stanse nye olje- og gassfelt viser at de langsiktige konsekvensene for norsk økonomi vil være beskjedne. Frem mot 2050 vil BNP være 0,5 prosent mindre enn referansebanen.

Beskjeden fra verdens forskere og FNs generalsekretær er klar: Norge kan ikke kalle seg en klimaleder så lenge vi tillater ny olje- og gassutvinning. Vi kan ikke lenger unngå farlige klimaendringer, men jo raskere vi handler desto mindre blir konsekvensene. Klimakrisen er vår tids største utfordring, men også en unik mulighet for Norge til å vise klimalederskap.

Norge må følge eksempelet til land som Frankrike, Danmark, Sverige, Costa Rica, Ecuador og Irland i deres arbeid for å fase ut produksjonen av olje og gass. Norge har økonomien og kunnskapen til å ta ytterligere et steg til, og lede omstillingen til fornybar energi, og sikre fremtidens arbeidsplasser ved å støtte opp om grønn industri. Der Norge går foran, vil andre land følge etter.

I sommer har vi sett en forsmak på hvordan klimakrisen vil føre til hyppigere og kraftigere ekstremvær, med ekstremværet Hans her hjemme, katastrofale skogbranner i Hellas og rekordtemperaturer i store deler av Sør-Europa. Klimakrisen er her allerede og rammer klimasårbare land og folk hardest, men klimaeffekter også har en stor betydning for Norge.

Som statsminister har du muligheten til å gjøre Norge til et ledende eksempel på hvordan vi gjør en fossil avhengig økonomi til et fyrtårn for grønn omstilling i praksis. Årets klimatoppmøte i Dubai er en mulighet for deg til å vise globalt klimalederskap, og støtte arbeidet for en utfasing av fossil energi ved å sette en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon.

Vi som underskriver dette brevet er forskere som er personlig engasjert i klimasaken, ikke på grunn av politisk overbevisning, men på grunn av vårt vitenskapelige ståsted. Vi anerkjenner at dette er vanskelig, og som forskere – og mennesker – er vi klare til å støtte deg i å lede en reell grønn omstilling.