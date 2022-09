I sommer så vi et rekordhøyt prishopp på mat.

Samtidig rammer de høye strøm- og bensinprisene nordmenn hardt.

– Du kan ikke som før gå inn i butikken og la barna velge. Nå må man tenke seg om fordi det er så dyrt, sier Mustafa Alkhatib på handletur med barna.

De høye prisene påvirker faktisk handlemønsteret vårt på matbutikken, ifølge analytikere i de store matvarekjedene.

Jonas og Amira får ikke lenger bestemme like mye på handleturen med pappa Mustafa Alkhatib etter prishoppet. Likevel fikk de lurt sjokolade- og jordbærmelk ned i handlekurven. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Velger andre tomater

Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, ser at pandemiens store handlekurver trilles vekk.

– Nå ser vi at vi handler mindre, er mer kostnadsbevisste, handler mindre på impuls og planlegger mer når vi handler slik at vi unngår å bli fristet, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen.

Vi blir avkledd foran hylla med cherrytomater. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Vi går også for de mer rimelige alternativene når vi handler.

– Et godt eksempel er tomathylla, der det er mange valg. Vi ser en helt tydelig dreining fra de spesielle snacks-tomatene med små pakninger, til spann på en halv kilo med tomater, sier hun.

Norgesgruppen eier blant annet butikkene Kiwi, Meny og Spar.

Også i Extra-butikkene, eid av Coop-Norge, handler folk annerledes.

Selv det fortsatt er kort tid siden sommerens prishopp, ser analytikere i Norgesgruppen et annerledes handlemønster, ifølge Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen. Foto: Norgesgruppen

De billigste produktene i butikkens egen serie har fått et «salgs-boost», ifølge

Daniel Kyrre Pedersen, kjededirektør for Extra.

– I Extra så ser vi at kundene har blitt mer prisbevisste, sier Pedersen.

Dette er trendene matvarekjedene ser:

Handlekurven har blitt mindre

Vi går for de billigste alternativene i hver enkelt matkategori

Vi handler mer av brød- og middagsmat

Vi velger kvalitet fremfor kvantitet når det gjelder kjøtt

Spiser mer hjemme

Brødmat og middagsmat er også to kategorier Extra-kjeden ser salgsvekst i.

Dette kan tyde på at vi spiser mindre ute og oftere tar med matpakken på jobb.

Vi handler mindre og billigere. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Etter at pandemien var over, så vi at folk spiste mye mer ute. Dette ser vi en reversering av nå. Dette er ganske tydelig basert på de salgsutviklingstallene vi har nå, sier Pedersen.

Slik takler du høye priser Du trenger javascript for å se video.

Unner oss biff på lørdager

Helgekosen, den ekstra saftige lørdagsmiddagen, blir altså fortært oftere innenfor husets fire vegger.

– Vi ser at kjøttforbruket går ned, men når vi ser at folk ønsker seg biff til middag, så velger folk mer eksklusive og modne produkter. Det er en endring på kvaliteten av produkter man kjøper inn, sier han.

Totalt kjøper vi mindre kjøtt, men ønsker gode råvarer når vi først skal unne oss noe godt. Foto: Colourbox

Han tror endringene fortsetter:

– Jeg tror folk i tiden fremover kommer til å være mindre impulsdrevne og tenke mer på hva de faktisk handler inn. Vi tror at tilbud og planlegging av kjøp blir viktig, sier Pedersen.

– Oppsummert er det mindre av godsakene, men når man først unner seg det, så ønsker man seg høy kvalitet, sier Daniel Kyrre Pedersen, kjededirektør for Extra. Foto: Coop

Selv om det er vanskelig å spekulere, våger også Søyland i Norgesgruppen å si at nordmenn likevel kommer til å kose seg fremover.

– Under finanskrisen så vi at mange valgte å kjøpe ekstra gode varer i butikken for å tilbringe hjemme fremfor å gå ut på restaurantene. Det er nærliggende å tro at vi har behov for å kose oss og unne oss noe godt når det er tøft på alle fronter, sier hun.