– Byrådet har i kveld vedteke dei strengaste smitteverntiltaka i Noreg for byggjebransjen, seier byrådsleiaren.

Dei har no vald å innføra Byggenæringens Landsforening sin smittevernrettleiar som forskrift.

Men Bergen har gjort om bør-tiltaka til må-tiltak. Dermed blir det ulovleg å bryta dei, seier byrådsleiar Roger Valhammer.

– Noko av det viktigaste er at me forbyr folk å arbeida på meir enn ein arbeidsplass så lenge forskrifta gjeld.

STRENG: Byrådsleiar Roger Valhammer presenterte måndag kveld dei strengaste smitteverntiltaka i Noreg for byggjebransjen på ein digital pressekonferanse. Foto: skjermdump

Reglane gjeld ut februar

Andre sentrale punkt i forskrifta er mellom anna:

Talet personar som er til stades på byggjeplassen skal avgrensast til det talet personar som er heilt nødvendig for drifta.

Det skal vera vakthald på byggjeplassen som går kontrollrundar kvar time som ser til at avstandskrav og andre smittevernreglar til ei kvar tid vert følgde.

Det skal vera lett tilgjengeleg munnbind og handsprit på byggjeplassen.

Arbeidarar skal sikra at det er minst 2 meter avstand til andre personar på byggjeplassen. Når det er fare for at avstandskravet ikkje kan følgjast, skal det brukast munnbind.

Det skal førast liste over alle som har vore på byggjeplassen, med oversikt over tidspunkt og dato dei har vore på byggjeplassen.

Den fagleg vurderinga i Bergen er at ein lokal nedstenging av byggjebransjen ikkje var tilrådd, då bergensregionen fungerer som ein bu- og arbeidsmarknad.

Forskrifta gjeld der meir enn tre arbeidarar er til stades samstundes. Ho varar fram til 28. februar. Brot på reglane kan straffast med bøter eller fengsel i inntil seks månader.

– Ikkje for å vera greie

– Me lar ikkje vera å stengja ned for å vera greie. Me kunne stengt ned, men det kunne ført til uønskte verknader, seier helsebyråd Beate Husa.

– Me har ei reell frykt om at arbeidarane tek seg arbeid i nabokommunane. Det ville også vore risiko for at byggjearbeidarar ville teke arbeid hjå mindre seriøse aktørar som tar sjansen på å arbeida trass i forbodet, seier Valhammer.

Husa ber også nabokommunane vurdera å følgja etter.

Valhammer gjorde det under pressekonferansen klart at han var skuffa over at regjeringa ikkje ville laga ei regional forskrift.

– Ei lokal full nedstenging i Bergen kunne gjort det vanskelegare for oss å halda kontrollen, seier Valhammer.

FANTOFT: Den sørafrikanske virusmutasjonen har spreidd seg blant arbeidarane på byggjeplassen Fantoft stasjon. Foto: Jon Bolstad / NRK

Sørafrikansk variant har spreidd seg

Pasient 0 til det sørafrikanske, muterte viruset som har spreidd seg på fleire byggjeplassar i Bergen den siste veka, er enno ukjend.

37 nye mutasjonstifelle blei oppdaga i Helse Bergen tysdag. Ti av dei var av den sørafrikanske virusvarianten.

Frykta for at viruset skulle ha spreidd seg til fleire byggjeplassar, gjorde at helsebyråd Beate Husa måndag bad regjeringa om å vurdera å stengja større byggjeplassar.

Regjeringa svarte med å seia at det var noko Bergen kunne vedta sjølv.

Det er i går kveld og i dag at har byrådet arbeidd med forskrifta.