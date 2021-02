Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Byrådet har laget utkast til en lokal forskrift. Denne er nå sendt til politiet, som har fått frist til kl. 16.00 med å gi sine innspill. Vi tar sikte på å informere om hva byrådet endelig lander på i en pressebrief klokken 18.00, sa helsebyråd Beate Husa (KrF) under byrådets digitale pressekonferanse kl. 14 tirsdag.

37 nye mutant-tilfeller

Dermed er det fortsatt ikke definitivt klart om Bergen vil stenge ned byggebransjen i Bergen, som mistenkes for å være arnested for utbruddet av det sørafrikanske mutantviruset i kommunen.

– Vi har forståelse for at dette vil være et veldig inngripende tiltak, men det er alle tiltakene som er innført. Avgjørelsen vil bli tatt nå i formiddag ut fra en totalvurdering av smittesituasjonen og behovet for å få oversikt og kontroll, sa helsebyråden til NRK tidligere tirsdag.

Tidspunktet for den varslede pressekonferansen kl. 18.00 kan bli endret, sier Husa.

Tirsdag meldes det om 37 nye tilfeller av mutert virus i Helse Bergen, hvorav ti er den sørafrikanske varianten.

I tillegg er det 14 nye koronasmittede i Bergen siste døgn. Åtte av disse har ukjent eller usikker smittevei.

Har ikke funnet pasient null

To store byggeplasser i Bergen regnes for å være utgangspunktet for utbruddet av det sørafrikanske mutantviruset i byen. Kommunen har bedt alle som har vært i nærheten av byggeplassene ved Fantoft stasjon og Kronstad stasjon om å teste seg.

Begge de to byggeplassene er stengt.

Frykten er likevel at viruset kan ha spredt seg i det skjulte blant byens byggearbeidere, og helsebyråden understreker behovet for å få kontroll over situasjonen.

– Pasient null er fortsatt ikke funnet, sier Husa.

Flest smittetilfeller er knyttet til byggeplassen på Fantoft, som ligger like ved et bybanestopp og Bergens største studentby. Studentene som bor her handler på den samme butikken som byggearbeiderne.

Rundt 1600 studenter ble derfor bedt om å teste seg snarest. Etter det har både legevaktsjef Dagrun Linchausen og helsebyråd Husa gått ut og bedt kun de som har hatt nærkontakt med noen på byggeplassen eller mistenker at de kan være smittet tester seg.

TAR AVGJØRELSE I DAG: Helsebyråd Beate Husa vil ikke avsløre sin innstilling til byrådet. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Enklere når andre tar avgjørelsen

Mandag ba Bergen kommune regjeringen inkludere større byggeplasser på listen over virksomheter som må holde stengt. Men regjeringen sa nei og kastet ballen tilbake til byens politikere.

Husa vil likevel ikke avsløre hva hennes innstilling til byrådet vil være.

– Vi hadde et godt og konstruktivt møte med representanter for byggebransjen i går. Nå jobber vi med saksgrunnlaget for byrådet, sier Husa.

– Men når dere først ber regjeringen om å stenge de store byggeprosjektene, så ligger det vel i kortene at dere vil stenge?

– Det er alltid enklere når andre skal ta avgjørelsen for deg. Når vi nå skal ta den selv, så krever det er saksgrunnlag og en argumentasjon som er saklig og begrunnet, sier Husa.

– Det er veldig mange viktige prosjekter det er snakk om, og en nedstenging vil ramme mange tusen arbeidere.

Under pressekonferansen kl. 14 innrømmet helsebyråden at hun er skuffet over at regjeringen sendte ballen tilbake til byrådet i stedet for å ta et regionalt vedtak om byggebransjen inn i den nasjonale forskriften.

– Jeg er skuffet over at regjeringen ikke ville gjøre den vurderingen. Så er jeg glad for at de gjorde det såpass raskt, sier Husa.

Byggenæringen: – Dramatisk

– En nedstenging av byggebransjen i Bergen vil være dramatisk og vil få store konsekvenser, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens landsforening (BNL).

Foreningen har tett kontakt med større byggefirmaer i bergensregionen og er ifølge Sandnes nå i gang med å oppdatere smittevernveiledere for bransjen.

– Mitt råd til byrådet er at de ikke bør stenge generelt ned. Vi har gode veiledere på smittevern. Det bør heller være at krav at disse følges, så kan man eventuelt stenge enkeltbyggeplasser hvis rådene ikke blir fulgt, sier Sandnes.

Oppretter ikke ny teststasjon

Byrådet vil ikke opprette en egen teststasjon på Fantoft for de 1600 studentene som kan ha blitt utsatt for det sørafrikanske muterte viruset.

Helsebyråden viser til at det er god kapasitet på teststasjonen på Festplassen, samt på Legevakten.

Tirsdag er også teststasjonen på Spelhaugen i Fyllingsdalen operativ igjen, etter å ha vært stengt på grunn av for kalde arbeidsforhold. Tirsdag formiddag har pågangen allerede vært så stor at flere biler er blitt avvist av vaktene.

STORE KØER: Slik så det ut på teststasjonen på Spelhaugen tirsdag formiddag. Foto: Oddgeir Øystese / NRK