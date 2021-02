Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Utbruddet av det sørafrikanske mutantviruset virker å være konsentrert rundt to byggeplasser i Bergen.

Nå ber kommunen alle som har vært på byggeplassene Fantoft stasjon og Kronstad stasjon de siste to ukene om å teste seg.

Helsebyråd Beate Husa sier at de frykter viruset har spredt seg under radaren.

– Så lenge vi ikke vet hvem pasient 0 er, og vi heller ikke vet hvor vedkommende befinner seg. Vi har vi en uro for at dette kan ha spredt seg over noe lengre tid, sier Beate Husa, helsebyråd i Bergen.

Også ansatte på andre byggeplasser bør ha lav terskel for å teste seg.

– Fantoft stasjon er en stor byggeplass. Selv om Kronstad er mindre, så er det arbeidere som har vært på ulike plassere. Jeg vil tro at det er både underleverandører og andre som har vært på byggeplassen i kortere eller lengre perioder. Vi har en uro for at viruset også kan ha spredt seg til andre byggeplasser, sier Husa.

Kommunen har nå bedt Helsedirektoratet og Statsforvalteren i Vestland, der de ber regjeringen vurdere om større byggeplasser også bør stenges denne uken.

– Vi har bedt om dette i dag. Hvis ikke de gjøre det, så må vi vurdere om vi vil innføre en lokal forskrift selv knyttet til dette, sier Beate Husa.

PRESSEKONFERANSE: Helsebyråd Beate Husa i Bergen orienterte om smittesituasjonen på en pressekonferanse mandag. Du trenger javascript for å se video. PRESSEKONFERANSE: Helsebyråd Beate Husa i Bergen orienterte om smittesituasjonen på en pressekonferanse mandag.

Fire nye siste døgn

Fire personer har fått påvist koronasmitte i Bergen det siste døgnet. Ingen av disse hadde fått stadfestet mutantsmitte.

Kommunen meldte samtidig at de ventet flere prøvesvar i løpet av dagen.

13 kommuner på Vestlandet ble fra søndag så godt som stengt ned på grunn av smittesituasjonen.

Bergen, Ulvik og Kvam ble betegnet som «ring 1» av regjeringen og innførte særlig høyt tiltaksnivå for de tre kommunene. Også kommunene Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Osterøy, Samnanger, Vaksdal, Voss, Øygarden, Eidfjord og Ullensvang innførte strenge tiltak. De ble definert som ring 2.

TESTKØ: Ved teststasjonen på Festplassen i Bergen var det lang kø i dag. Teststasjonen på Spelhaugen er stengt på grunn av kulde. Foto: Sissel Rikheim / NRK

1600 studenter bedt om å teste seg

To byggeplasser i Bergen knyttes til spredning av den sørafrikanske varianten. En av disse byggeplassene ligger ved Fantoft bybanestopp, som er et knutepunkt med butikker, studentboliger, barnehager og en skole.

Helsebyråd Beate Husa sa at det her var potensial for massespredning. Mandag oppfordrer studentsamskipnaden i Bergen alle studenter som bor i området om å teste seg, skriver BT.

– Bakgrunnen er en henvendelse fra kommunen om at alle som har oppholdt seg i området i tilknytning til byggeplassene og som bor der, bør teste seg, sier kommunikasjonssjef Marita Monsen i studentsamskipnaden Sammen til NRK.

Dette gjelder 1600 studenter tilknyttet Fantoft studentboliger.