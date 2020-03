Nettverksproblemer i store deler av landet

Telenor melder selv på Facebook om nettverksproblemer som berører store deler av landet.

«Foreløpig vet vi lite, men feilen er meldt og vi jobber med å finne ut av årsaken til problemet. Vi ber dere avvente med å kontakte kundeservice slik at vi i best mulig grad kan opprettholde kapasitet, og samtidig holde spørsmål rundt emnet i denne posten,» skriver Telenor på siden.

Facebookposten fikk over 100 kommentarer den første timen den lå ute. De aller fleste fra kunder som melder om problemer. Også på andre sosiale medier melder brukere fra hele landet om at de har mistet nettverksforbindelsen.

– Nå får vi henvendelser fra folk i ulike deler av landet om at de har problemer med å komme seg på nett, og det er fastnettet bredbånd. Ikke mobilnett. Vi er i full gang med å få oversikt over situasjonen og vil komme tilbake med informasjon så fort som mulig, sier konstituert kommunikasjonsdirektør Anders Krokan til NRK.

Problemene skal i hovedsak gjelde Vestlandet og Sørlandet, ifølge en melding fra selskapet rett før klokken 16.

Mobilnettet og alle mobiltjenester fungerer som normalt.

Mange med hjemmekontor

Mandag meldte Telenor at de hadde økt kapasiteten på 300 basestasjoner for å tåle trøkket fra alle som jobber hjemmefra for å unngå korona-smitte.

Kan dette skyldes at så mange har hjemmekontor?

– Vårt nett har svært god kapasitet, og utover det så er det for tidlig for meg nå å gå inn på hva årsaken kan være. Det begynte med meldinger fra bergensområdet, så har vi fått fra Kristiansand og andre steder, sier Krokan.

– Vi håper å få dette opp igjen raskt, og beklager overfor alle som sitter og prøver å jobbe fra hjemmekontor.

Andre har ikke problemer

Telia har derimot ikke problemer med sitt nettverk.

– Vårt nett fungerer som normalt, sier informasjonssjef i Telia, Daniel Barholm.

Også Ice sier at deres nettverk fungerer som det skal.

– Vi har registrert at Telenor har problemer, men vi har ikke fått meldinger om problemer hos oss. Vi opplever at nettet vårt har håndtert at så mange har hjemmekontor, sier Reynir Johannesson, kommunikasjonsdirektør i Ice.

Tirsdag hadde Telenor-kunder på hele Vestlandet trøbbel med tv-signalene,