Ekspertutval vil at det skal koste meir å kome til Noreg

Alfred Bjørlo, Venstre

– Reiselivet er ei særs viktig framtidsnæring for Noreg, spesielt distrikta, men vi må sørge for at næringa blir meir berekraftig og legg igjen mest mulig verdiskaping lokalt. På desse områda kjem Reisemålsutvalet med mange kloke tankar og spennande forslag.

Venstre er for at vi får på plass modellar for besøksbidrag som er med å kompensere kommunar og lokalsamfunn for reiselivet sin bruk av «fellesgoder», og vi synst det er klokt å knyte vilkår til kommunene for å få tilgang til slike midlar må ha ein heilskapleg plan og strategi for reisemålsutvikling. Vi merkar oss at utvalet foreslår ein modell med eit nasjonalt besøksbidrag – medan det fram til no har vore arbeidd med modellar med lokale besøksbidrag. Om utvalet sitt framlegg er ein betre modell, må vi vurdere nærare i tida som kjem.

Olve Grotle, Høgre

– Høgre ser fram til å sette seg grundig inn i rapporten frå utvalet. Når det gjeld den såkalla turistskatten, vedtok vi på landsmøte forrige helg å opne for at kommunane som sjølve ønskjer det skal kunne få innføre ein lokal turistskatt. Høgre er opne for ulike modellar for turistskatt, men meiner dette er noko den enkelte kommune sjølve må vurdere og avgjere.

Gunnar Silden, ordførar i Stad

– Det var på tide at det kom ei utgreiing på besøksbidrag. Vi har lenge nok stilt naturen, sjøen og attraksjonane vår til fri utnytting for tilreisande frå vårt eige land og andre land utan å få noko igjen til vedlikehald og førebyggjande tiltak. Vidarer kan fylkeskommunen vere den rette aktøren til å handtere og forvalte bidragsordninga, men det bør vere handlingsrom for lokale eller regionale løysninga på utfordringa som oppstår.