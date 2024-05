Saken ble rullet opp i januar 2022.

En tenåringsgutt ble innlagt på Haukeland universitetssjukehus på grunn av underernæring.

Etter hvert ble moren siktet i saken. Nå er hun tiltalt.

Den omfattende tiltalen skildrer grov psykisk og fysisk mishandling over en periode på 13 år.

Mishandlingen er grov særlig fordi det legges vekt på at den har resultert i betydelig skade og vart over lang tid, står det i tiltalen.

Strafferammen er inntil 15 års fengsel.

– Hun erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Rolf Knudsen til NRK.

Ble nektet helsehjelp

Moren skal over flere år ha holdt barnet hjemme fra skole og barnehage. Ifølge tiltalen har gutten vært sosialt isolert.

Hun unnlot å sørge for at barnet fikk helseoppfølging og ga ikke sønnen opplæring i grunnleggende ferdigheter som å gå på do eller vaske seg, ifølge tiltalen som er tatt ut på vegne av Hordaland og Sogn og Fjordane.

Sønnen skal i tillegg også ha utviklet omfattende og synlig tannråte, noe tiltalen kobler til mangel på hygiene og stell.

Omfattende skader

Tiltalen mener barnet hadde stort og synlig behov for psykisk hjelp allerede fra tidlig barneskolealder, noe tiltalen mener moren burde ha sørget for at han fikk.

Gutten har i dag omfattende psykiske og fysiske skader som følge av mishandlingen moren utsatte ham.

Advokat Beate Hamre er bistandsadvokat for gutten.

– Jeg har ikke fått snakket med ham enda, og må av hensyn til ham dessverre avstå fra å kommentere saken, sier Hamre til NRK.

Beate Hamre er bistandsadvokat for gutten. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Etterforsker også sak om søsteren

– Dette er en alvorlig sak, noe som gjenspeiles i tiltalen jeg har tatt ut, sier statsadvokat May-Britt Erstad til NRK.

Statsadvokaten forteller at også guttens far har vært siktet for å ha mishandlet gutten, men at saken mot ham er henlagt.

– Den ble henlagt på bevisets stilling. Far er ikke lenger siktet for mishandling av gutten, sier Erstad uten å ville kommentere farens rolle noe ytterligere.

Statsadvokat May-Britt Erstad beskriver saken som alvorlig. Foto: Synne Sørenes / NRK

Derimot er faren fremdeles siktet for mishandling av guttens søster, noe moren også er.

– Politiet arbeider fremdeles med saken som gjelder søsteren og mishandling hun skal ha vært utsatt for, sier Erstad.

Statsadvokaten forteller at politiet først etterforsket mishandling av søskenparet i én sak. Sakene er nå skilt fra hverandre.

– Politiet trenger ytterligere avklaringer når det gjelder søsteren, sier Erstad.

Mener Bergen kommune sviktet gutten

Allerede i september 2022 slo statsforvalteren i Vestland fast at Bergen kommune har sviktet gutten og søsterens hans, for ikke å ha fått den oppfølgingen barna hadde krav på.

Statsforvalteren klandret særlig helsestasjons- og skolehelsetjenesten for ikke å ha gitt forsvarlig oppfølging, og for ikke å ha oppfylt den lovpålagte meldeplikten de har til barnevernet.

Barnevernet fikk også kritikk for å ha brutt plikten til forsvarlig håndtering av saken.

– Dermed ble behovet for hjelp først avdekket da situasjonen var akutt, skrev Statsforvalteren.

NRK har ikke lykkes i å få kontakt med morens forsvarer, advokat Rolf Knudsen.