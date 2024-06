– Det har vært et kjæresteforhold som nylig tok slutt. Den siktede har i avhør forklart at han knivstakk den avdøde.

Det sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til NRK mandag ettermiddag.

Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen Foto: Anders Haualand / NRK

Søndag kveld fikk politiet melding om en alvorlig voldshendelse i Mjøndalen.

Da politiet ankom til stedet fant de en kvinne hardt skadet. En mann i 20-årene ble pågrepet i nærheten av åstedet.

– Kvinnen ble påført livstruende skader og døde senere av disse, bekreftet politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til NRK søndag kveld.

Mathiassen sier mandag at de er ferdige med de tekniske undersøkelsene på stedet.

– Krimteknikerne gjorde seg ferdig der i natt. Den siktede er i avhør nå, og etter planen vil han bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen.

Mathiassen bemerker at det florerer mange rykter på hvem som er siktet.

– Den avdøde har to barn, og det er ikke barnefaren som er siktet. Det er mange i sosiale medier som legger ut at det er ham basert på hvilke biler som var der, poengterer Mathiassen.

Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Har video fra hendelsen

Politiadvokaten sier at de skal gjøre flere vitneavhør i løpet av mandagen.

– Nå er det sånn at vi har innhentet video fra Mjøndalshallen som viser det meste av hendelsen. Det gjør at vi kan begrense etterforskningen en del i denne saken her.

– Hva kan du si om selve hendelsesforløpet?

– Det har skjedd vold mot henne både inne i bilen og ute på parkeringsplassen. Dette har vi video av.

Kniven som ble brukt ble funnet utenfor bilen og ble tatt kontroll på av vitner på stedet, bekrefter Mathiassen.

Hun sier at den avdøde og den siktede ikke kom sammen til stedet.

– Men vi tror heller ikke at det var tilfeldig at de møttes der.

Politiet opplyser om at mannen i 20-årene har fått oppnevnt forsvarer.

Kvinnen i 30-årene ble påført livstruende skader utenfor idrettshallen i Mjøndalen søndag kveld. Foto: Jan Erik Wilthil / NRK

NRK har forsøkt å komme i kontakt med ham i 09.30-tiden, men han svarer at han ikke tid til å snakke nå.

Den siktede ble ifølge politiet overmannet og holdt fast av folk på stedet til politiet kom frem.