Onsdag morgen kjørte en melkebil av veien på riksvei 13 i Ullensvang.

Derfra falt bilen flere meter ned en grøft. Turen endte ved et naust i fjæra, rett utenfor Odda sentrum.

– En person var involvert i ulykken. Vedkommende ble sendt til sykehus i luftambulanse med kritiske skader, sier Malin Henningsen ved Hardanger politistasjon.

Føreren lå først fastklemt i bilen, men var våken og tilsnakkende da politiet jobbet med å få han frigjort.

Ifølge opplysninger til NRK skal mannen være utenfor livsfare.

Bilen skal hentes opp onsdag kveld. Foto: Tale Hauso / NRK

Skulle levere melk

NRK har snakket med firmaet bilen er registert på.

De bekrefter at den skadde er en mann i 60-årene. Han beskrives av arbeidsgiveren som en erfaren yrkessjåfør.

Den skadde er en av totalt to sjåfører som kjører ruten fast, opplyser transportfirmaet.

– Vi vet egentlig svært lite om hva som har skjedd. Men det er jo forferdelig at sånt kan skje, og vi krysser fingrene for at dette skal gå bra, sier daglig leder i firmaet.

Ulykkesgruppen i Statens vegvesen er på stedet. Foto: Tale Hauso / NRK

– Vi har hatt kontakt med alle sjåførene, så de er informert, hele gjengen. Det er klart at sånt går innpå de.

Den daglige lederen forteller at det er snakk om et mindre transportfirma, som henter og transporterer melk fra forskjellige gårder.

Små forsinkelser for melkebøndene

Firmaet er i gang med å skaffe reservebiler fra Bergen for å fortsette melkeruten, opplyser de. Ulykken vil dermed ikke ha noen umiddelbare konsekvenser for melkebøndene.

– Men nå er det først og fremst å ivareta sjåføren og de ansatte som er viktig for oss, legger den daglige lederen til.

Alle nødetatene var på plass i Odda sentrum onsdag morgen. Foto: Privat / Privat

NRK har også kontaktet Tine Meierier for kommentar. De bekrefter at en reservebil er på vei til melkebøndene.

– Så det vil bare bli noen små forsinkelser på melkelevering- og innhenting. Resten er det firmaet og politiet på stedet som tar seg av, sier kommunikasjonsrådgiver i Tine, Unni P. Christensen.

Transportfirmaet har varslet både bedriftshelsetjenesten og Arbeidstilsynet om ulykken.

Berging av bilen er planlagt 23.30 onsdag kveld. Riksvei 13 vil bli stengt i dette tidsrommet, og bergingen er anslått å ta flere timer.

Omkjøring vil foregå på fylkesvei 550 mellom Odda og Utne.

Statens vegvesens ulykkesgruppe er på stedet for tekniske undersøkelser, og politiet tar avhør. Det er meldt om kø som følge av manuell dirigering på stedet, og veien kan fortsatt bli stengt i korte perioder.